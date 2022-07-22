黄盛

中粮集团、中储粮集团两家中央企业开展粮食储备加工领域股权合作；国投、中国宝武等5家中央企业正式转为国有资本投资公司；符合条件的1.27万户中央企业子企业实现了董事会应建尽建；国家管网集团、鞍钢、保利集团加快推进重组后业务整合融合；中央企业“两非”（非主业、非优势业务）剥离完成率目前已达99%，比年初上升13个百分点……

翻看今年上半年中央企业的经济“答卷”，总体效益增长好于预期，发展质量进一步提高，营业收入、利润总额、净利润分别为19.2万亿元、14093.6亿元和10857.5亿元，均保持较高水平，资产负债率总体保持稳定，投资贡献持续加大，有力带动了产业链上下游企业协同发展。

“上半年，中央企业坚持稳字当头、稳中求进，迎难而上、苦干实干，改革发展和党的建设各项工作取得了新的明显成效。”7月22日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办举行的2022年上半年中央企业经济运行情况举行发布会上说，下一步，国资委和中央企业坚决完成全年稳增长目标任务，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，全力为保持经济稳定发展、保持社会大局稳定作出更大贡献。

国新办2022年上半年中央企业经济运行情况举行发布会现场。来源：国新网

营收利润率保持较高水平

发展质量得到进一步提高

中央企业上半年经营情况显示，今年1至6月，中央企业实现营业收入19.2万亿元、利润总额14093.6亿元、净利润10857.5亿元，同比分别增长12%、7.1%、6.1%；上交税费7348亿元，同比增长20.9%，累计完成固定资产投资（不含房地产）5194亿元，同比增长4.6%，中央企业发展质量得到进一步提高，营业收入利润率保持较高水平。

据介绍，今年上半年，国资委深入分析研判形势，围绕“两利四率”目标体系和“两增一控三提高”目标要求，出台一揽子举措；首次出台上半年提质增效稳增长特别奖励办法，建立健全旬监测、月报告、季协调工作制度；启动“稳增长、防风险、促改革、强党建”全覆盖的综合督导调研，深入中央企业了解情况、把脉会诊，现场回应企业诉求900多个。各个中央企业咬紧上半年正增长的目标，坚决顶住经济下行压力，积极落实提质增效的系列举措，开源节流，深入挖潜，提升效能。

彭华岗表示，上半年中央企业一是拓市场增收入；二是降成本、控支出，通过进一步提升成本管控的深度广度，严格生产成本和各项费用的管控；三是调增量，增优量，加大亏损企业的治理力度，积极扩大有效投资和发展数字经济；四是重创新，强管理，持续提升精细化管理水平，增强产业链供应链的韧性和活力。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国向人民网财经表示，中央企业上半年所取得的成绩非常不错。尤其是在二季度经济增速下滑的情况下，中央企业的表现十分亮眼，也是助力宏观经济发展的关键力量所在。

也有业内人士表示，国资委上半年明确目标任务，细化工作举措，全力推动中央企业提质增效、稳增长；中央企业积极扩大投资，主动推进重大项目建设，对稳增长、促消费、稳住经济大盘发挥了重要的支撑作用。

三年行动主体任务基本完成

多领域和环节取得全新突破

2020年启动的国企改革三年行动，今年迎来攻坚之年、收官之年。开年以来，中央企业锁定重点、靶向发力，在多个重点领域和关键环节取得了新的突破。“中央企业改革三年行动举措完成率超过95%。中国特色现代企业制度建设进一步加强，战略性重组和专业化整合取得积极进展，市场化改革持续深化落地，改革红利不断释放。”彭华岗表示。

据悉，今年上半年，中央企业引进各类资金超过1900亿元，符合条件的1.27万户央企子企业实现了董事会应建尽建，其中99.3%实现外部董事占多数。

刘兴国表示，两年多以来的国企改革，在多个方面都取得了众多成绩，不仅推动国企总体面貌发生了巨大变化，也为宏观经济的发展奠定了扎实基础。改革使得国有企业的治理更加规范，管理更加高效。国有企业的资本布局更加优化，资产质量更加优良。国有企业的激励约束更加合理，创造性积极性充分激发。

中国政法大学副教授范世乾认为，今年上半年，中央企业不仅效益增长远高于预期，还持续完善中国特色现代企业制度，形成科学有效的公司治理机制，持续推进了国有资本布局优化和结构调整，专业化整合在加快推进，聚焦主责主业，发展实体经济，推动国企高质量发展，减少重复建设和同质化竞争，提升了国有资本配置效率。

也有业内人士表示，今年上半年，国资委和中央企业贯彻了创新驱动发展、绿色发展理念，在自身形成效率领先、效益领先的核心竞争力的同时，紧密围绕服务国家战略和高质量发展需求，发挥和承担了产业经济的“顶梁柱”和自主创新的“主力军”的作用，有力带动了产业链上下游企业协同发展，中国特色现代企业制度更加成熟定型，世界一流企业建设取得阶段性成果。

重大创新成果持续涌现

保供促就业显使命担当

中国电气装备牵头或参与国家重点研发计划项目25项，攻克特高压输电关键部件、直流电缆等产品一系列“卡脖子”技术；中国石油自主研制的昆仑ERP成功实现国产高端ERP系统替换；神舟十三号创造中国航天员连续在轨飞行时长新纪录，神州十四号载人飞船顺利点火升空；“福建舰”成功出坞下水……

今年上半年，中央企业坚持国家战略性需求导向，加快关键核心技术攻关，在航天、深海、能源、交通、国防军工等领域涌现出一批重大成果。此外，彭华岗也认为，上半年，中央企业在高质量参与共建“一带一路”、有序落实“碳达峰、碳中和”部署、全力服务北京冬残奥会方面，发挥了骨干中坚作用；在稳供应、保民生、促就业等方面发挥了重要作用。

据悉，围绕“碳达峰、碳中和”目标，国家电网两条特高压直流工程建成投运，南方电网两座百万千瓦级抽水蓄能电站顺利投产；中国华能甘肃风光储一体化项目成功并网发电。围绕共建“一带一路”战略，三峡集团完成巴基斯坦卡洛特水电站建设并全部机组投产发电，每年将生产约32亿度清洁电能；中国中铁承建的境外最大单体桥梁项目——孟加拉国帕德玛大桥建成通车，有效促进了孟加拉国与周边国家的经贸关系。在保供稳价上，国家电网出台30项工作要点和32项重点举措，保障电力供应；中国石化去冬今春供暖季累计向市场供应天然气超1000亿立方米，供气量占全国60%以上，有效保障了经济社会发展和民生需求；在抗击新冠肺炎疫情上，建筑、粮贸、医药等行业中央企业积极驰援吉林、上海等地，中国建筑在吉林、上海等地参建近300个抗疫设施项目，在香港承建中央援港10个防疫工程。

“上半年的工作使我们深刻地体会到，只要我们坚决贯彻落实好党中央的决策部署，上下齐心，精锐尽出，苦干实干，一定能够克服各种困难，战胜任何艰难险阻。”彭华岗说，下半年，国资委和中央企业将继续采取上半年采取的一系列重大措施，进一步强化提质增效稳增长工作，持续深化改革释放改革红利，坚决有力地抓好重大风险防范和化解工作。

(责编：乔业琼、高雷)