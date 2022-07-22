人民网北京7月22日电 （记者杜燕飞）在“双碳”目标背景下，推进煤炭清洁高效利用，实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造至关重要。

国家能源集团福建连江公司2号机组变频发电机。受访者供图

作为国家能源局批复的全国首个百万千瓦煤电机组节能减排升级与改造示范项目，国家能源集团福建罗源湾电厂2号机组变频中心日前顺利启动，标志着世界首创广义变频系统技术在该厂一期两台百万千瓦火力发电机组应用。

据介绍，此项技术由福建罗源湾电厂牵头上海申能科技、德国西门子和哈尔滨汽轮机厂联合研发，是世界上首次在火力发电厂机组上成功应用落地。该系统采用给水泵汽轮机与变频中心汽轮机二合一布置，通过给水泵汽轮机驱动变频发电机，为送风机、引风机等大功率辅机设备提供变频电源，实现大功率设备在工频、变频运行状态下自由切换，可跟随机组负荷变化情况准确调整辅机出力和给水流量，降低厂用电率，提升运行可靠性，提高机组整体效率，进一步推进机组安全高效绿色经济运行。

此前，国家发改委、国家能源局发布的《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》指出，对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组，应加快创造条件实施节能改造，对无法改造的机组逐步淘汰关停，并视情况将具备条件的转为应急备用电源。“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。

《全国煤电机组改造升级实施方案》明确，将加大对节能降耗改造机组政策支持，加强煤电技术攻关。实行揭榜挂帅制度，结合行业技术成熟度和应用需求，进一步加大对煤电节能减排重大关键技术和设备研发支持力度，提升技术装备自主化水平。

专家认为，富煤贫油少气是我国的基本国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变。煤电在保障我国能源安全方面将发挥基础和兜底作用，在一定时期内煤电在我国电力结构中的基础性地位仍将保持。在加快实现“双碳”目标下，加快全国煤电机组节能降耗改造非常重要。通过实施“三改联动”，可以推进煤电机组的高效节能的利用，同时提升它的灵活性，对电力系统的调节能力也至关重要，对下一步构建新型电力系统也将发挥重要作用。

“根据发展需要合理建设先进煤电，大力实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造，‘十四五’期间改造规模合计6亿千瓦左右。”国家能源局局长章华建表示。

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