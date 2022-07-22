人民网北京7月22日电 （王绍绍）“我国融合快充产业仍处于起步发展阶段，推动建立兼容、统一的快充标准势在必行。”工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏在22日召开的“终端快速充电技术与标准推进委员会(TC626)”成立大会上表示，做好快充技术标准化工作，要坚持绿色引领，打造产业发展新基础；坚持协同推进，构建产业发展新生态；坚持开放合作，扩大产业发展影响力。

“终端快速充电技术与标准推进委员会”成立大会现场。受访方供图

“‘终端快速充电技术与标准推进委员会’旨在以终端融合快充为契机，聚合产业上下游，整合终端充电技术制式，共同打造行业统一的、权威性的快速充电标准体系，同步推进全球合作和标准互认，提升充电设备的兼容性，为消费者带来更好的使用体验，促进行业绿色低碳发展。”中国通信标准化协会理事长闻库介绍，该委员会由中国通信标准化协会、电信终端产业协会、广东省终端快充行业协会三个协会联合发起成立。

电信终端产业协会秘书长/中国通信标准化协会TC626主席谢毅表示，将按照中国通信标准化协会标准推进委员会管理办法要求，完善自身建设、加强推委会管理，使推委会尽快步入常态化运行，尽早发布CCSA快充团体标准，不断完善和改进快充技术方案，建立和扩大终端快充产业生态，推动快充技术更广泛的应用，适时启动快充团体标准向国际标准转化，实现中国快充技术在全球标准的引领。

业内专家认为，终端快速充电技术与标准推进委员会的成立，标志着我国终端快充技术标准化工作站在新的起点上，步入标准制定、行业应用、生态建设一体化推进的新阶段。

据悉，本次会议还举行了终端快速充电技术与标准推进委员会成立仪式，邀请广东省终端快充行业协会技术委员会主任委员张加亮和中国信息通信研究院徐春莹分别就终端快充产业情况和快充团体标准进行了技术演讲和专题解读。

(责编：乔业琼、高雷)