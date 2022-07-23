本报北京7月22日电 （记者王观）记者从国家税务总局获悉：截至7月20日，全国合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元。

3万多亿元主要包括三部分：一是今年以来已有20005亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍；二是上半年全国新增减税降费5074亿元，其中新增减税4097亿元，新增降费977亿元；三是今年以来累计办理缓税缓费5533亿元，其中继续实施制造业中小微企业缓缴政策，办理缓缴税费5257亿元，4至6月为受疫情影响较大的困难行业和中小微企业办理缓缴社保费276亿元。

据介绍，今年4月实施大规模留抵退税政策以来已合计退税18772亿元。政策红利持续释放，为更多市场主体减负担、添动力。截至7月20日，小微企业已获得新增减税降费和退税缓税缓费1.25万亿元；零售、餐饮、旅游、交通运输等受疫情影响较大的困难行业新增减税降费和退税缓税缓费5428亿元。

减负政策在促进企业经营加快恢复的同时，还推动新动能快速成长。增值税发票数据显示，今年二季度，办理留抵退税的高技术企业销售收入同比增长10.4%，增幅比无退税企业高1.8个百分点；办理留抵退税的专精特新“小巨人”企业销售收入同比增长16.5%，增幅比无退税企业高10.5个百分点。

下半年，全国税务系统将全力推动新的组合式税费支持政策落准落稳，惠及更多市场主体，为经济高质量发展提供内生动力。

《 人民日报 》（ 2022年07月23日 01 版）

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