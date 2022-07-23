本报记者 刘志强

“今年一季度，中央企业实现了良好开局。4月份以来，中央企业经济运行承受下行压力，当月效益出现负增长。5月份以来，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效不断显现，中央企业顶住下行压力，加快复工达产、提质增效，全力拓市开源、降本节支，取得好于预期的成绩。”7月22日下午举行的国新办新闻发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍了上半年中央企业经济运行情况。

社会贡献稳中有增

国家电投“国和一号”示范电站1号机组完成首台主泵安装；国家电网两条特高压直流工程建成投运；中石化第三代国产芳烃成套装备建成投产；中国化学工程泉州年产60万吨环氧丙烷项目启动建设……创新成果不断、工程捷报频传，见证上半年中央企业迎难而上、稳健前行的坚毅步伐。

效益增长好于预期。今年1至6月，中央企业实现营业收入19.2万亿元、利润总额1.4万亿元、净利润1.1万亿元，同比分别增长12%、7.1%、6.1%。43家企业营业收入实现两位数增长，56家企业净利润实现了两位数增长。6月份，中央企业实现利润总额3666.1亿元，同比增长18.2%，扭转了月度效益同比下滑态势。

运行质量持续改善。上半年，中央企业研发经费投入3786.2亿元，同比增长19.7%，今年以来保持两位数增速，研发经费投入强度同比提高0.12个百分点。年化全员劳动生产率为76.4万元/人，同比增长11.2%。营业收入利润率为7.4%，总体保持较高水平。6月末，中央企业整体资产负债率65%，债务风险可控在控。

固定资产投资快速回升。上半年，中央企业累计完成固定资产投资（不含房地产）1.2万亿元，同比增长6.7%，增速比一季度加快1.6个百分点，石油石化、电网、通信等行业固定资产投资增速超过10%。6月当月，中央企业完成固定资产投资3324.6亿元，为今年以来单月最大规模，同比增长14.1%。

社会贡献稳中有增。上半年，中央企业累计上交税费1.5万亿元，同比增长14.4%，今年以来一直保持两位数增长，33家中央企业上交税费增速超过20%。有关行业央企全力以赴保障能源电力供应，努力实现稳产稳供稳价。目前，发电机组应发尽发，电力供应安全稳定，电煤中长期合同履约率超过96%，向下游企业让利超过600亿元。

央企控股上市公司质量加快提升。今年5月，国资委印发实施提高央企控股上市公司质量工作方案，中国移动、中国海油等企业成功回归A股。央企控股境内上市公司以7.2%的户数，贡献了全市场37.1%的营业收入、31%的净利润、23.3%的现金分红，为资本市场平稳健康发展提供了重要支撑。

落实提质增效举措

今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多点散发。“中央企业紧咬正增长目标，积极落实提质增效系列举措，开源节流、深入挖潜、提升效能，取得突出成效。”彭华岗表示。

一是拓市场、增收入。受疫情影响严重的中央企业加快推进复工达产，努力把因疫情造成的产能缺口和效益损失抢回来。例如中国石油吉林石化公司1万多名员工进驻厂区，封闭运行保生产。在长春疫情得到有效控制后，中国一汽迅速开展“聚焦奋战六十天、全力打赢上半年”专项行动，全力以赴增产扩销。

二是降成本、控支出。中央企业提升成本管控深度广度，严格生产成本和各类费用管控，今年1—6月百元营业收入支付的成本费用为93.4元，同比下降0.5元。

三是调存量、优增量。深化专业化整合，加大亏损子企业治理力度，积极扩大有效投资和发展数字经济。

四是重创新、强管理。进一步强化科技攻关，持续提升精细化管理水平，增强产业链、供应链韧性和活力。例如中国电信，坚持基础业务与产业数字化业务双轮驱动，用户规模不断扩大，收入结构持续优化。

“下半年，中央企业经营形势依然十分复杂，存在许多困难和挑战。总的看，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，中央企业高质量发展、稳中向好的态势也不会改变。”彭华岗表示，下一步，国资央企将做好稳增长、促改革、防风险等工作，努力在稳住宏观经济大盘中充分发挥稳定器、压舱石作用。

根据国企改革三年行动任务台账，截至6月底，中央企业和地方省级层面改革任务举措完成率均超过95%，三年行动主体任务基本完成。

助力中小企业纾困解难

据介绍，受经济下行压力影响，今年以来不少中小企业面临经营难题。立足中央企业实际，国资委迅速出台了助力中小企业纾困解难促进协同发展7个方面27条具体举措。

房租“应免尽免、应免快免”。中央企业积极落实“普遍减免服务业小微企业和个体工商户3个月租金工作，所在县级行政区域出现疫情中高风险地区后2个月内完成补充减免3个月租金”等要求，上半年累计减免房租104.4亿元，惠及租户16万户。

账款“应付尽付、应付快付”。国资委组织开展了中央企业防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，要求中央企业对中小企业款项“应付尽付、应付快付”，并优先使用现金支付中小企业账款。

服务“降费提质、上网上云”。中央电网企业实行“欠费不停供”，对小微企业和个体工商业用户设立6个月的费用缓缴期，其间免收欠费滞纳金，在部分受疫情影响较大的地区，将对象扩大到所有工商业企业。中央通信企业精准降低中小微企业网费，宽带和专线资费已较去年12月分别下降8.6%和6.2%，主动将中小微企业宽带和专线免费提速。

融资“延期免息、资信共享”，缓解卡车司机和中小企业还贷压力。截至6月末，中国一汽、东风公司两家企业基本完成商用货车消费贷款延期还本付息主体工作，办理贷款延期36.1万笔，累计为货车司机等减轻近500亿元短期还贷压力。

业务“引领带动、做大蛋糕”。中央企业有效发挥国有资本带动作用，积极采购中小企业优质产品和服务。中央企业采购交易在线监管体系加快建设，直接带动供应链企业200余万家，间接辐射近700万家。

此外，为深入做好高校毕业生等重点群体就业工作，各中央企业加大稳岗促就业力度。中智公司、国投人力公司搭建“中智招聘”“国聘”两个网络招聘平台，自夏季招聘活动启动以来，通过两个平台注册的企业达7978家、发布的招聘岗位16.1万个、接收简历达42.8万份。

数据来源：国务院国资委

制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年07月23日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)