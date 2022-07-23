新华社北京7月22日电（记者姜琳）作为社会保障体系的重要部分，失业保险具有保生活、防失业、促就业功能。人力资源和社会保障部失业保险司司长桂桢22日在人社部2022年二季度新闻发布会上说，今年以来先后出台了两轮助企纾困稳岗位保民生政策。上半年仅降费率和缓缴一项，就减收失业保险费715亿元。

据桂桢介绍，今年在延续实施阶段性降低失业保险费率政策的基础上，叠加实施对5个特困行业企业、17个困难行业的困难企业以及疫情影响严重地区生产经营出现暂时困难的中小微企业和个体工商户阶段性缓缴失业保险单位缴费部分，缓缴期间免收滞纳金。上半年减收缓缴的715亿元给企业带来了实实在在的红利。

此外，通过将中小微企业失业保险稳岗返还比例由60%最高提至90%，大型企业由30%提至50%，我国进一步加大对市场主体稳岗扩岗的支持力度。1至6月，全国共向584万户企业发放失业保险稳岗资金331亿元。

今年以来，失业保险新增支持中高风险疫情地区的所有参保企业以及未出现中高风险疫情地区的5个特困行业参保企业的留工补助政策。目前，全国已向195万户企业发放留工补助资金87亿元。

桂桢表示，为保障失业人员基本生活，今年我国延续实施失业保险保障扩围政策，向参保失业人员发放失业保险金、失业补助金、一次性生活补助、临时生活补助等各类失业保险待遇，将城乡参保失业人员全部纳入保障范围。1至6月，全国共向620万失业人员发放失业保险待遇402亿元。

此外，人社部门全面推广降费率“直兑直达”，稳岗返还“免申即享”，积极推广失业保险待遇“免跑即领、免证即办、免登即发”，取消证明材料、申领时限、捆绑条件和附加义务，统一失业保险待遇申领入口，网址为si.12333.gov.cn。“下一步，我们将指导各地加大工作力度，畅通申领渠道，能简尽简、能快尽快，最大限度释放政策红利。”桂桢说。

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