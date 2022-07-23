本报北京7月22日电 （记者严冰）22日上午10时，C296次复兴号动车组列车从云南省保山站驶出，一路向东驶向大理。经过14年艰难建设，大理至瑞丽铁路大理至保山段正式开通运营，保山市结束不通铁路的历史。

保山市地处云南西南部，曾是南方丝绸之路的重要通道。随着大瑞铁路大保段通车，古丝路迈入动车时代。

大瑞铁路东起云南大理，西至云南瑞丽，全长330公里，分大理至保山、保山至瑞丽两段建设。本次开通的大保段全长133公里，设计时速140公里，为国家I级单线电气化铁路。

大瑞铁路大保段通车前，大理至保山开汽车需约2.5小时；通车后，大理至保山最快1小时9分可达，极大便利沿线群众出行和货物运输。据了解，大瑞铁路大保段开通运营初期，安排开行旅客列车7对，其中昆明至保山旅客列车3对、大理至保山旅客列车4对；安排开行货物列车5对。

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