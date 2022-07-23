新华社福州7月22日电 题：数字“舞动”精彩生活——写在第五届数字中国建设峰会开幕之际

新华社记者董建国、颜之宏

第五届数字中国建设峰会23日将在福建福州举行，一场创新绽放、“数字”舞动的数字化发展盛宴即将开启。

2018年春天，首届数字中国建设峰会在福州启幕，转眼间，已步入第5个年头。据了解，连续四届成功举办的数字中国建设峰会已经成为数字领域四大重要平台：信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验和实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台。

合作成果纷纷落地，“朋友圈”进一步扩大，活动场次不断增加……透过数字中国建设峰会这扇窗口，可以看见一幅蓬勃向上的数字中国发展新图景。

回望前四届数字中国建设峰会，近千位重量级专家学者会聚，举办了近400场新产品新技术发布会，促成1400多个数字项目签约落地，总投资超过1万亿元，数字中国建设峰会硕果累累。

数字中国建设峰会推动“数字福建”建设不断深化，助推中国信息化发展。机器人、无人驾驶、人工智能等新产品引人入胜，无人机快递平台、AI智能诊疗系统、VR智慧教室，一处处智能化生活场景引人注目……连续四届精彩纷呈的数字中国建设成果展览，从不同侧面勾画出数字时代的新面貌。

数字经济正以强劲动能，赋能高质量发展。作为全国纺织业重要集群地区之一的福建长乐，借力数字技术和工业互联网，加快创新驱动转型步伐。

走进福建景丰科技有限公司车间，智能机器人来回奔忙，灵活挥舞着大臂，将一卷卷丝饼交给天车。收到丝饼后，天车平稳地升入半空，加入智能输送队列，将丝饼送入智能检验站和智能称重站，这些动作一气呵成。“全流程智能化生产设备，节省了人力，提高了经济效益。”景丰公司厂长李铸龙说，传统企业年产20万吨锦纶，至少要1100名工人，景丰仅需420人，仅人工成本方面每年就能节约4500万元。

“虚实结合”，天地更宽。数字经济加快了福建传统产业创新节奏，拓宽了实体经济发展空间，已成为福建省高质量发展的重要引擎。2021年，福建数字经济增加值达2.3万亿元，增长15%，占GDP约47%。目前，福建逾5万家企业“上云上平台”，大数据、人工智能等赋能效果日益显现。

潮起八闽，联动全国。伴随着数字产业化和产业数字化“双轮驱动”，我国数字经济气象万千。数据显示，去年我国数字经济规模超45万亿元，数字经济在整个GDP中的比重提升至39.8%。

数字浪潮下，各种新业态新模式不断涌现。在农村，一部手机、一根自拍杆，正成为越来越多农民们的“新农具”；在城市，网约车、跑腿员、快递小哥穿梭在大街小巷。

近些年来，政务服务“掌上办”“最多跑一次”在全国已广泛实践，不仅方便了老百姓，也提高了政府职能部门的办事效率。目前，福建已建成全省行政审批“一张网”，政务服务事项全程网办比例达80.4%，“一趟不用跑”比例达90.3%。

在厦门市，服务于“银发族”的“敬老爱心码”正悄悄做着这样的改变。去药店买药、到公园遛弯，只要是需要出示健康码的地方，老年人都可以使用打印为纸质二维码的“敬老爱心码”要求工作人员进行扫码验证，来判定老人当前的健康码状态——这一“反向扫码”的创新，让老年人通行更方便。

数字中国的探索与创新，也让百姓享受更加精彩的生活。

作为我国第三批数字人民币试点城市，不久前，为迎接第五届数字中国建设峰会，福州向市民发放20万个数字人民币红包。通过摇号，许多福州市民获得100元数字人民币红包。这些红包，可在超9000个商户中零门槛、分次使用，涵盖了市民生活的大部分场景。

刷脸即可完成在线支付，点击手机屏幕轻松办理个税，政务服务掌上“一键办理”……如今，数字中国建设的生动场景触手可及，人们梦寐以求的智能新生活逐渐变为现实。

因数字而变，因数字而兴。展望未来，一系列新的数字应用加速走来，数字中国迎来更广阔的发展前景。

(责编：杨光宇、胡永秋)