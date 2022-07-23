记者日前获悉，北京交通部门就社会普遍关注的“先行开通五环与东坝北区出入口”建议做出答复，指出目前“正在逐步完善五环路辅路系统及干路立交节点”、“市首发公联公司已启动五环路辅路(五元桥至亮马桥河北路段)相关建设工作，新建辅路与环铁北桥处为部分互通式立交，在环铁桥处将完善北侧匝道建设”。

交通部门表示，亮马河北路(即规划东坝路)计划于2023年建设完成，并与五环路之间存在互通立交，将主要承担东坝西区、第四使馆区的对外出行功能，并分流东坝南区现有对外交通流量，缓解七棵树桥交通并行压力。

本次明确的相关立交道路建设，将极大改善东坝北区自贸CBD区域的交通通达性，同时，结合区域内立体交通、慢行系统的同步升级建设，区域发展再次按下加速键。

东坝扇形立体交通网初步形成

今年5月发布的《2022年北京市交通综合治理行动计划》，强调进一步提高公路及城市路网密度，在城市道路建设方面重点提及了亮马河北路建设。

根据相关规划文件及公开资料，亮马河北路起点为东四环，终点为机场第二高速，全程8.9公里，均采用高架形式，是一条贯穿东四环、东五环的东西向交通大动脉。

从东坝区域路网规划图可以看出，东西向的亮马河北路与南北向的五环路，在东坝北区西南角交汇，未来，该区域居民可以更方便快捷进出五环，不必再绕道七棵树桥；遇到交通拥堵时，也可利用五环辅路提前或延后进入五环路，出行效率及便捷度呈指数级上升。

事实上，这只是东坝北区扇形立体交通网的冰山一角。

据了解，该区域汇集了包括道路、轨交、公交、慢行交通等在内的多维立体交通规划，并正在逐一落地兑现。

6月1日，北京市公共资源交易服务平台发布了东坝北西区域项目北岗子站轨道微中心及周边一体化规划及建筑概念设计咨询招标公告。作为北京大力推进的第一批轨道微中心项目，面积共约217公顷的东坝北岗子站及周边，将形成集商业、商务、公共服务、文化娱乐等公共功能于一体的轨道微中心，更好地满足市民的高效出行、购物娱乐等需求，也让东坝成为连接国贸CBD、首都国际机场、通州副中心的三角核心枢纽地带。

穿区而过的地铁12号线、3号线、R4线等多条地铁线也正在紧锣密鼓地建设和推进中，组成了通达全城、无缝接驳的区域立体交通体系。

高标准配置北京未来新增长极

显然，东坝北区的交通体系是按照“未来城市新中心”这一量级进行配置的。根据朝阳区东坝北西区街区控规，东坝北西区规划为城轨融合、幸福宜居示范区——通过轨道交通带动城市发展，以商业商务、居住及配套为主导功能，建设为职住均衡的国际化宜居新区，并发展为体现大国文化自信、现代文明魅力和城乡一体化发展成果的重要窗口。

因此，东坝西区控规高标准配置教育、文化、医疗、养老、绿地等民生保障和市政、交通基础设施，引入并陆续落地教育配套、朝阳区博物馆、国际化医院、东坝中央公园、架空慢行系统等重要民生类项目，提升地区配套服务水平和人居环境品质。

其中北西片区通过北岗子和东风站两个站点，综合了轨交枢纽，时尚商业，科技办公，形成了立体综合微中心形态。先规划后建设的优势将轨交直接和周边小区高效连接，形成了下一代的城市居住形态。

据悉，目前第二三里屯正在编制规划方案，第四使馆区在去年年底征地，坝河使馆区风情示范段已经建好，使馆东段工程预计年内完工，届时一个集休闲娱乐、生态环境展示于一体特色滨水廊道将展现在市民面前，更好满足休闲游憩需求。

随着区域建设稳步推进，优质配套渐次兑现，东坝或将成为继北京城市副中心、丽泽商务区之后的北京第三个新增长极。而承载更多集中利好的东坝北西区，也将成为北京未来高增长潜力的热门投资板块。

(责编：李源、曹淼)