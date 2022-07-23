大会简介

由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办，福州市人民政府等有关单位承办的第五届数字中国建设峰会于7月23日至24日在福建省福州市举办。

峰会主题：创新驱动新变革 数字引领新格局

峰会定位：我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验和实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台

峰会内容：包含开幕式、主论坛、政策发布、分论坛、成果展览会、数字产品博览会、创新大赛、云生态大会八个环节，以及“闽江夜话”“有福之州·对话未来”等交流活动。峰会开设“云上峰会”平台、“云上国际数字产品博览会”平台和“数字化会务展务”平台。

扬数字之帆向未来远行

数字福建是数字中国建设的思想源头和实践起点。2018年春天，首届数字中国建设峰会在榕启幕，至今已在福州成功举办四届。

过去四年，是数字中国建设的非凡四年。新产品、新技术层出不穷、接连亮相，峰会已成为观察前沿数字技术的新窗口，累计吸引超过70万人次参观。四届峰会，福州签约数字经济项目462个，总投资超4000亿元，项目数和总投资额均居福建省首位，吸引华为等数字经济领军企业在榕布局投资，掀起一轮又一轮数字建设热潮。

2019年开始举办的创新大赛吸引来自全球各个国家和地区的参赛选手近5.3万名。聚焦数字领域痛点难点，大赛搭建起项目、技术、人才、资本合作的重要平台，培育了一批又一批新生代信息化人才。

紧抓承办地机遇，近年来，福州深化数字创新驱动新变革，加快数字赋能融入新格局，数字福州国际品牌越打越响，城市知名度、影响力节节攀升。

在福州，数字经济发展动能正加速释放。首届峰会举办至今，福州数字经济规模连跨3个千亿大关，2021年，数字经济规模超过5400亿元，占GDP比重超48%，培育形成软件信息、大数据、物联网、显示、光电5大产业基地，加快制造业数字化转型升级。

在福州，数字政府公共服务管理效能明显提升。建成政务数据汇聚共享、信用信息、时空信息、统一缴费、健康医疗等一批城市级大数据平台；电子证照归集总量2540万份，实现行政审批电子证照全流程应用；政务数据开放平台数据容量达3.88亿条，信用信息公共服务平台归集信用数据22亿条，以数据赋能优化营商环境经验获全省推广。

在福州，智慧城市建设让生活更加美好。以“城市大脑”为抓手，福州持续深化数字应用场景建设，实施智慧停车、地铁刷脸乘车、e福州“一码通行”等一批数字应用建设。2016年至2020年，福州市连续五年获评“中国领军智慧城市奖”；获2021年世界智慧城市大奖（中国区）使能技术大奖、基础设施和建筑大奖。

今天，第五届数字中国建设峰会在福州举行。

这是一届开放共享的峰会，共吸引百位专家、百位数字产业领军人参加，千余家国内外企业、千余家国内外数字领域专业机构参会参展；这是一届创新互动的峰会，近500家展商现场展示数字科技新成果，首展率超50%。今年，云上峰会平台再度升级，云上国际数字产品博览会平台全新亮相，携手实现365天常态化、市场化在线运营，已有近千家企业线上参展。

扬数字之帆，向未来远行。让我们坚持以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌，共同谱写数字中国建设新篇章。

数据来源：中共福州市委宣传部

日程安排表

7月23日

星期六

开幕式

主论坛

跨越数字鸿沟：全民数字素养与数字乡村分论坛

数据法治分论坛

大数据分论坛

数字经济分论坛

数字环保分论坛

数字环保二（绿色数字“一带一路”分论坛）

新技术分论坛

数字健康分论坛

国有企业数字化转型分论坛

智慧能源分论坛

网络安全分论坛

数字经济重大项目集中签约仪式（福州市）

第五届数字中国建设成果展览会

第二届中国国际数字产品博览会

第五届数字中国建设峰会·云生态成果展

数字中国创新大赛·数字城市设计赛道总决赛

数字中国创新大赛·数字医疗赛道总决赛

数字中国创新大赛·网络安全赛道（车联网安全赛）总决赛

数字中国创新大赛·青少年AI机器人赛道总决赛

“有福之州·对话未来”活动

“闽江夜话”活动

7月24日

星期日

第五届数字中国建设峰会·云生态大会

5G应用及6G愿景分论坛

工业互联网分论坛

数字体育分论坛

数字丝路分论坛

电子政务（数字抗疫）分论坛

数字城市分论坛

工业互联网二（物联网分论坛）

数字福建分论坛

数字人民币产业发展分论坛

数字福建二（数字政法分论坛）

第五届数字中国建设成果展览会

第二届中国国际数字产品博览会

第五届数字中国建设峰会·云生态成果展

数字中国创新大赛·网络安全赛道（车联网安全赛）总决赛

数字中国创新大赛·青少年AI机器人赛道总决赛

数字中国创新大赛·区块链赛道总决赛

数字中国创新大赛·大数据赛道（能源大数据子赛道）总决赛

数字中国创新大赛总决赛高峰论坛

数字中国创新大赛颁奖仪式&峰会赞助商颁奖仪式

“有福之州·对话未来”活动

7月25日

星期一

第五届数字中国建设成果展览会

第二届中国国际数字产品博览会

第五届数字中国建设峰会·云生态成果展

“有福之州·对话未来”活动

7月26日

星期二

第五届数字中国建设成果展览会

第二届中国国际数字产品博览会

第五届数字中国建设峰会·云生态成果展

具体日程以现场安排为准

《 人民日报 》（ 2022年07月23日 07 版）

(责编：王震、陈键)