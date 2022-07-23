据新华社昆明7月21日电 （记者王明玉）记者从科技部、中科院21日在昆明召开的第二次青藏科考学术交流会议上获悉，青藏高原生态安全屏障与生物多样性科考在诸多方面取得新突破。

中科院古脊椎动物与古人类研究所所长、研究员邓涛在会议上介绍，“第二次青藏科考的新发现，将高山栎的起源时间向前推了近2000万年，证明其在3400万年前已出现于青藏高原东部。”此后，高山栎沿冈底斯山脉和喜马拉雅山脉向西扩散，而其向东和东南方向的扩散在横断山地区形成优势种群，这充分证明青藏高原对生物多样性产生了重要影响。

中科院西双版纳热带植物园主任、研究员杨永平说，第二次青藏科考发现，青藏高原气候持续“暖湿化”加剧了冻土面积萎缩，沼泽湿地面积减少和部分生物栖息地退化，但生态系统格局总体稳定、质量总体提升、功能有所提升，“自然保护地对于青藏高原生物多样性保护起到至关重要的作用。”

与会专家还围绕“青藏高原隆升与植物多样性进化”“青藏高原地区两栖爬行动物多样性及进化”等进行了交流研讨。

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