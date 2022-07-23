人民网遵义7月23日电 （记者孙博洋）“这几年我没再去广东打工，在乡里建了三个菌菇大棚，市场行情好的时候一个棚能赚3万多元，即使行情不好也有保底收入。”贵州省道真自治县隆兴镇浣溪村香菇种植户廖国桥对人民网记者如是说。

近日，人民网“我和我的新时代”乡村振兴采访调研活动走进贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县，聚焦当地依托产业发展推动乡村振兴的新探索。道真自治县位于贵州省最北边，毗邻重庆，属于典型多山喀斯特地貌。过去，连绵山脉阻断了这里与外界联系，是当地贫困的原因之一。2019年5月，道真自治县成功“脱贫摘帽”，开启了乡村振兴的新征程。

产业振兴是乡村振兴的基础，在道真“靠山吃山”有了新注解，过去导致贫困的“穷山”，成了产业发展的金山银山。

道真自治县副县长王克领告诉人民网记者，近年来，全县依托山林资源聚焦“八大山地特色高效农业”，突出食用菌“一县一业”，持续推广“龙头企业+合作社+农户”组织方式，健全了产业园区、龙头企业、合作社、能人大户带动、农户自主发展的“四带一自”产业联农带农机制，推动乡村发展的产业振兴。

人民网赴道真自治县采访调研座谈会。人民网记者 魏青成摄

据介绍，为了解决“农产品运不出来不易储存、生产物资拉不进去”的问题，过去五年道真自治县累计投入资金8亿余元，建设通村、通组公路和产业路、生产便道3000余公里；建成产地冻库76间、烘干线26条；发展食用菌大棚2677个；建成高标准农田23.3万亩，农田有效灌溉面积增加到40万亩，为农业产业规模发展打下了基础。

道真自治县副县长王克领告诉人民网记者，在稳定粮食种植面积的基础上，道真自治县形成了以食用菌、中药材、花椒、茶叶、酒用高粱、烤烟、果蔬、生态畜禽渔业为代表的八大山地特色高效农业产业。常年投放食用菌棒1.5亿棒，种植商品蔬菜20万亩，发展中药材、茶叶、烤烟、酒用高粱等经济作物35万余亩，食用菌、花椒等产业实现了“从无到有、从小到大、从有到优”。

隆兴镇菌菇大棚里农户正在查看菌菇长势。

来源：道真自治县融媒体中心

在道真自治县隆兴镇浣溪村，记者看到了成片食用菌大棚错落有致的分布在山脚下。隆兴镇党委书记皮开永介绍，隆兴镇在浣溪村建成了食用菌产业示范园，建设大棚195个，投放菌棒68万棒，产值达325.8万元，带动周边120余人就业。

他告诉记者，在稳固既有产业的同时，镇里还探索推动石漠化山地改造利用，目前已经有数千亩的石漠化山地陆续开发种植了花椒，既修复了生态环境，又为村民增收提供了新渠道。

没有脱贫成果的有效巩固，乡村振兴就是无源之水、无根之木。道真自治县继续落实党政主要领导挂帅督阵、县级领导挂镇包村、科级领导挂村包片、全县干部包组包户工作机制，全县实现了帮扶工作全覆盖，继续加强驻村工作队伍建设，选派驻村第一书记50名、派驻工作队员100人。

脱贫攻坚后，乡村振兴怎么干，产业如何发展？在具体的乡村工作中，有着多种多样的实践。

道真自治县大磏镇文家坝村驻村第一书记何枰燏告诉记者，现在和前几年脱贫攻坚时有了很多变化，变化最大的是村民的心态变了。经过几年发展，村民们收入增加了，见识增长了，农民的考虑的因素更多了。

何枰燏告诉记者，道真地处山区，森林资源丰富，经过专家实地考察，这里适合发展蜂蜜产业。通过市场调研，每斤优质绿色生态蜂蜜能卖到60元，行情好的时候能卖到上百元，一箱蜂一年能产20斤左右的蜂蜜，能够实现收入1200元。

养蜂项目技术员罗华祥向记者展示蜂箱。

人民网记者 孙博洋摄

项目基地养蜂技术人员罗华祥告诉记者，自己养蜂已经有20多年了，养蜂的确是一个技术活，零基础学习养蜂至少需要1年的时间，要完整经历一箱蜂春夏秋冬不同时节的照顾喂养，一个成熟的养蜂人可以养50箱左右的蜜蜂。

这样算下来，一个家庭有两个劳动力从事养蜂，一年收入可以达到12万元到20万元。

村民看到实际收益才会主动投入，何枰燏告诉记者，目前，蜂产业项目已经招收到学习养蜂的学员了，他们有退休教师，也有以前就养蜂的养殖户，这些学员将成为带头示范户，看到他们靠养蜂致富了，其他村民跟上就只是时间问题。

乡村振兴需要各界支持帮扶，这也包括社会资本。在资本进入后，如何实施有效监管，保障农户的利益也值得注意。

道真自治县农业农村局局长杨永奇告诉记者，在选择产业进入之初，首先就要看企业能不能带动农户参与或者带动农户就业，同时在项目投入上企业也要投入真金白银，在项目运行中需要建立保护农户利益的机制。

杨永奇告诉记者，以食用菌产业为例，在引入食用菌企业时，探索建立了“三保”机制，通过保证菌棒出菇率、问题菌棒退换、种植技术跟进等措施，确保每根菌棒产量1.5斤以上；由企业与农户签订收购协议，实行统收统销、保底收购，拓宽销售渠道，稳定销售价格；以每根菌棒不低于5.3元产值进行保底收购，确保菇农种植收益，实现保技术、保质量、保收入。

“乡村产业振兴不可能一蹴而就，要不断探索产业发展的新路径，形成更多可复制、能推广的新经验，因地制宜让绿山变成金山。”王克领说。

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