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交通运输部：10年来我国农村公路总里程净增90多万公里

2022年07月25日13:25 | 来源：人民网
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人民网北京7月25日电 （记者王连香）“交通运输部将启动新一轮农村公路建设改造，力争到2025年，便捷高效、普惠公平的农村公路网络进一步完善。”交通运输部公路局副局长王太在今日举行的《国家公路网规划》专题新闻发布会上介绍，10年来，在农村公路领域累计投入车购税资金7433亿元，累计新改建农村公路约253万公里，解决了1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路的难题。农村公路的总里程从2011年底的356.4万公里增加到2021年底的446.6万公里，10年净增90多万公里。改造农村公路危桥超6万座，实施安全生命防护工程超127万公里。

王太表示，交通运输部将指导各地认真贯彻落实《公路"十四五"发展规划》《农村公路中长期发展纲要》，启动新一轮农村公路建设改造，稳步推进"四好农村路"高质量发展，完善农村交通运输体系，力争到2025年，便捷高效、普惠公平的农村公路网络进一步完善，农村公路2020年底存量的四类、五类桥梁改造基本完成，农村公路安全和服务保障能力进一步提升，服务全面乡村振兴成效显著，农民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。重点要实施"四好农村路"助力乡村振兴五大工程。

一是骨干路网提档升级工程。加快推进乡镇及主要经济节点对外快速骨干农村公路建设，有序实施老旧公路改造和过窄农村公路拓宽改造或错车道建设，强化农村公路与干线公路、城市道路以及其他运输方式的衔接。加强革命老区、民族地区、边疆地区、欠发达地区、垦区林区等农村公路建设。

二是基础路网延伸完善工程。推动农村公路建设项目更多向进村入户倾斜，因地制宜推进较大人口规模自然村(组)、抵边自然村通硬化路建设。有序实施具备条件的建制村通双车道公路建设。加强通村公路和村内道路连接，统筹规划和实施农村公路的穿村路段，兼顾村内主干道功能。

三是安全保障能力提升工程。扎实开展公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，持续深化农村公路“千灯万带”示范工程，加强农村公路及其桥梁隧道隐患排查和整治，实施和完善农村公路安全生命防护工程，深入开展危旧桥梁改造。

四是产业融合发展工程。大力发展“农村公路+”模式，促进农村公路与产业深度融合发展，加快乡村产业路、旅游路、资源路建设，改善农村主要经济节点对外公路交通条件，服务乡村产业发展。

五是服务水平提升工程。以交旅融合路段为重点，完善农村公路沿线服务设施，有效利用农村客货场站、养护道班等设施，拓展开发停车、充电、购物、休闲、观光等服务功能，以信息化技术赋能农村公路高质量发展，提升农村公路服务能力和可持续发展能力。

(责编：王连香、吕骞)

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