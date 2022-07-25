人民网北京7月25日电 （记者王连香）今日，交通运输部将举行专题新闻发布会，深入解读《国家公路网规划》。交通运输部综合规划司副司长王松波表示，《国家公路网规划》通过优化一批、新增一批、扩能一批国家公路路线，将为人民群众提供更加优质的现代化公路交通运输服务，为国家经济社会现代化发展提供更加有力的支撑和保障，2035年路网建成后的效果主要体现在五个“更加”。

一是服务更加便捷。将实现全国所有县市15分钟上普通国道，地级行政中心和城区人口10万以上的市县30分钟上国家高速公路，人民群众对现代化交通的幸福感、获得感、安全感将进一步增强。

二是空间联系更加高效。将形成城市群“多中心放射”，区际、省际、群际间“多通道连通”，重要通道“多线路互补”的多中心网络化路网格局。实现东中部地区省会到地市当日往返、地市到县半日往返，西部地区省会到地市当日到达；满足全国特大超大城市和国家中心城市都市圈1小时通勤需要。

三是支撑新发展格局更加有力。将实现国家高速公路连接全国所有边境口岸县市、普通国道连接全国所有沿边公路口岸，国家公路网全面覆盖亚洲公路网境内路段，国际省际互联互通水平显著提升，有力支撑构建新发展格局。

四是安全保障更加可靠。有效提高了国防安全保障能力和路网韧性，特别是自然灾害多发、地理自然阻隔、边境等重点区域的安全性、可靠性将得到明显增强，大大提升应对自然灾害和社会突发事件的能力。

五是衔接融合更加顺畅。国家公路网全面覆盖了5A级景区、国家级风景名胜区、世界文化和自然遗产（保护区），强化了公路交通对旅游产业发展的支撑带动作用；连接了全国所有重要的交通枢纽，包括74个重要港口、106个铁路枢纽、453个民航运输机场，有效支撑“全球123快货物流圈”的构建。

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