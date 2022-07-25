人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2035年我国将实现全国所有县市15分钟上普通国道

2022年07月25日13:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月25日电 （记者王连香）今日，交通运输部将举行专题新闻发布会，深入解读《国家公路网规划》。交通运输部综合规划司副司长王松波表示，《国家公路网规划》通过优化一批、新增一批、扩能一批国家公路路线，将为人民群众提供更加优质的现代化公路交通运输服务，为国家经济社会现代化发展提供更加有力的支撑和保障，2035年路网建成后的效果主要体现在五个“更加”。

一是服务更加便捷。将实现全国所有县市15分钟上普通国道，地级行政中心和城区人口10万以上的市县30分钟上国家高速公路，人民群众对现代化交通的幸福感、获得感、安全感将进一步增强。

二是空间联系更加高效。将形成城市群“多中心放射”，区际、省际、群际间“多通道连通”，重要通道“多线路互补”的多中心网络化路网格局。实现东中部地区省会到地市当日往返、地市到县半日往返，西部地区省会到地市当日到达；满足全国特大超大城市和国家中心城市都市圈1小时通勤需要。

三是支撑新发展格局更加有力。将实现国家高速公路连接全国所有边境口岸县市、普通国道连接全国所有沿边公路口岸，国家公路网全面覆盖亚洲公路网境内路段，国际省际互联互通水平显著提升，有力支撑构建新发展格局。

四是安全保障更加可靠。有效提高了国防安全保障能力和路网韧性，特别是自然灾害多发、地理自然阻隔、边境等重点区域的安全性、可靠性将得到明显增强，大大提升应对自然灾害和社会突发事件的能力。

五是衔接融合更加顺畅。国家公路网全面覆盖了5A级景区、国家级风景名胜区、世界文化和自然遗产（保护区），强化了公路交通对旅游产业发展的支撑带动作用；连接了全国所有重要的交通枢纽，包括74个重要港口、106个铁路枢纽、453个民航运输机场，有效支撑“全球123快货物流圈”的构建。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
第五届数字中国建设峰会数字体育分论坛在福州举办
　　人民网北京7月25日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）“借助数字化手段提升大众健身服务水平，借助信息系统的建立发展体育产业、刺激体育消费已成为大势所趋，体育与数字的融合、协同、创新正在加速演进。”国家体育总局副局长李颖川24日在第五届数字中国建设峰会数字体育分论坛上表示，建设数字体育需要政府、市场、社会多元主体共建、共治、共享。…
2035年我国将实现全国所有县市15分钟上普通国道
　　人民网北京7月25日电 （记者王连香）今日，交通运输部将举行专题新闻发布会，深入解读《国家公路网规划》。交通运输部综合规划司副司长王松波表示，《国家公路网规划》通过优化一批、新增一批、扩能一批国家公路路线，将为人民群众提供更加优质的现代化公路交通运输服务，为国家经济社会现代化发展提供更加有力的支撑和保障，2035年路网建成后的效果主要体现在五个“更加”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部