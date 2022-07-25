人民网北京7月25日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，为落实水资源刚性约束要求，近日，水利部批复了长江流域的湘江、赣江、信江、资水，淮河流域的池河、白塔河及高邮湖，以及松辽流域的霍林河等7条跨省江河流域水量分配方案，明确了这些江河流域及相关省份地表水开发利用相关控制指标。

据介绍，湘江是洞庭湖水系中流域面积最大的河流，流经湖南、广东、广西、江西4省（自治区），干流全长856公里，流域面积9.48万平方公里，多年平均地表水资源量806.8亿立方米。湘江流域水量分配方案明确了不同来水条件下湖南、广东、广西、江西4省（自治区）的水量分配份额，以及全州等14个主要断面下泄水量、最小下泄流量控制指标。

赣江是鄱阳湖水系的第一大河，流经江西、福建、湖南和广东4省，干流长766公里，流域面积8.09万平方公里，多年平均地表水资源量720亿立方米。赣江流域水量分配方案明确了不同来水条件下江西、福建、湖南、广东4省的水量分配份额，以及丰州等7个主要断面下泄水量、最小下泄流量控制指标。

信江是鄱阳湖水系五大河流之一，流经江西、福建和浙江3省，干流长328公里，流域面积1.55万平方公里，多年平均地表水资源量186.5亿立方米。信江流域水量分配方案明确了不同来水条件下江西、福建、浙江3省的水量分配份额，以及二渡关等6个主要断面下泄水量、最小下泄流量控制指标。

资水是长江中游右岸洞庭湖水系的重要支流，流经广西、湖南2省（自治区），干流全长653公里，流域面积2.81万平方公里，多年平均地表水资源量248.8亿立方米。资水流域水量分配方案明确了不同来水条件下广西、湖南2省（自治区）的水量分配份额，以及邵阳等6个主要断面下泄水量、最小下泄流量控制指标。

池河位于淮河中游南岸，流经安徽、江苏2省，干流全长207.5公里，流域面积0.5万平方公里，多年平均地表水资源量12.87亿立方米。池河流域水量分配方案明确了不同来水条件下安徽、江苏2省的水量分配份额，以及旧县闸断面下泄水量控制指标。

白塔河为淮河下游入高邮湖的主要支流，流经安徽、江苏2省，全长110公里，流域面积0.16万平方公里，多年平均地表水资源量5.52亿立方米。高邮湖为淮河下游的大型湖泊，地跨安徽、江苏2省，是全国第六大淡水湖。白塔河流域及高邮湖水量分配方案明确了不同来水条件下安徽、江苏2省的水量分配份额，以及天长（白）等主要控制断面下泄水量控制指标。

霍林河是嫩江右岸一级支流，流经内蒙古、吉林2省（自治区），全长590公里，流域面积3.66万平方公里，多年平均地表水资源量5.98亿立方米。霍林河流域水量分配方案明确了不同来水条件下内蒙古、吉林2省（自治区）的水量分配份额，以及白云胡硕等2个主要断面下泄水量控制指标。

水利部水资源管理司相关负责任人表示，今年以来，水利部已新批复11条跨省江河流域水量分配方案。全国计划开展水量分配的94条跨省重要江河，目前已累计批复74条。水利部指导督促各省份累计批复346条跨地市江河流域水量分配方案。下一步，水利部将进一步加大江河流域水量分配工作推进力度，强化水量分配方案实施监管，为全面贯彻落实“四水四定”原则提供重要支撑。

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