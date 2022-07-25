人民网北京7月25日电 （记者王仁宏）“数字智能为医疗健康产业高质量发展带来了新机遇。”近日，通用技术集团总经理、党组副书记陆益民在第五届数字中国建设峰会数字健康分论坛上发表主旨演讲。

陆益民表示，“我们需要抓住数字时代的机遇，积极创新服务模式，培养差异化优势与核心竞争力，找到数智赋能健康发展的新路径。”

通用技术集团总经理、党组副书记陆益民 受访者供图

近年来，通用技术集团积极参与国有企业办医疗机构改革，通过资源整合建立了医疗健康主业，对分布于全国26个省市的339家医疗机构进行专业化运营和集中化管理。受限于各地环境和技术水平的差异，医疗产业发展仍面临着地域较分散、发展不均衡的问题。

对此，陆益民认为，数字技术能放大单体医院的学科能力，聚合为央企医疗集团的综合优势；企业管理与医疗服务的协同，可以解决公益性与可持续发展的矛盾；各类智慧医疗场景的应用，能够推动医疗健康服务的转型升级。

据介绍，通用技术集团正在搭建统一的医疗数据平台，实现集约化、统一化管理与资源的充分共享协同，进而加强医院管理、提升诊疗水平、优化服务体验、支撑科研创新。通过5G网络连接，偏远地区的就诊患者能享受到专家的远程诊疗与指导。数字化技术有利于实现医疗资源的共享和普惠，让就医“触手可及”。

“我们积极把握数字经济机遇，以数字化为载体整合资源、重塑体系、树立品牌。”陆益民在演讲中指出，目前在医疗健康领域较为缺乏具有广泛影响力的央企品牌，通用技术集团要大力发挥实体医疗机构优势，通过线上+线下的方式，推进一体化、智能化医疗运营平台建设，实现对医院资源的集团化高效运营；通过医疗数据平台建设，实现数据的安全共享；通过开展数字化医疗创新应用，打造行业领先的智慧医疗产业生态，塑造优质品牌服务形象，为数字中国、健康中国建设作出积极贡献。

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