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金涌院士：碳中和是未来中国经济增长和转型的巨大驱动力

2022年07月25日14:28 | 来源：人民网
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人民网包头7月25日电 （记者许维娜）“实现碳中和目标能够解决未来中国资源短缺的问题，是解决能源问题最有效的途径。”日前，中国工程院院士，清华大学化学工程系教授、博士生导师金涌在第二届现代能源产业发展大会上表示，碳中和不是一个简单的能源问题、一个气候问题，它是我国发展生态文明建设的根本性问题。

“实现碳中和是呼应中国对全世界的承诺，是中国推动构建人类命运共同体的价值追求。”金涌认为，碳中和是未来中国经济增长和转型的巨大驱动力，未来我国的科学研究、技术开发、投资、生产、消费、流通等决策都要考虑到碳中和。因此，实现碳中和是整个发展国民经济和社会必须考虑的大问题。

中国将如何实现碳中和目标？金涌提出了四点建议：

一是产业结构的改变。随着工业化水平提高，进入信息化社会以后，低端的产品会退出，同时要生产高产值、高附加值、清洁、不耗能的高端制造；二是用能结构的改变。要减少过多煤的使用，要多使用不排放二氧化碳的风能光能；三是要靠节能。节能是我国减排二氧化碳的重要方向，要把现有的耗能技术降下来；四是靠科技。实现碳排放的减少，科技是最关键的手段。随着走向信息化社会，生产高附加值的、高端的产业，要靠技术，靠科技。

金涌还表示，实现碳中和的过程，就是中国从工业化社会转变成信息化社会的过程，也是科技高速发展、高端制造、绿色制造、不排放二氧化碳制造的转化过程。

(责编：杨曦、吕骞)

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