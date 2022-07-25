人民网北京7月25日电 （记者乔雪峰）“路空协同交通是智慧交通发展的重要领域，在保障国家安全方面能发挥了重要作用。”7月23日，交通运输部原副部长、全国人民代表大会常务委员会委员翁孟勇在路空协同立体交通（南湖）产业研究院成立暨专题报告会上分析指出，路空协同交通可以弥补交通运输“最后一公里”的短板，尤其是对边疆、山区、河网地段有特殊意义。路空协同交通还探索了多样式、多功能的运输保障体系，为无人自动载具应用开辟了广阔市场，拓展了智慧交通的应用场景，特别是新技术、新装备应用的前景将会更加广阔。

交通运输部科学研究院院长石宝林在报告会上指出，交科院将继续围绕加快建设交通强国、国家综合立体交通网规划的战略要求，与各位合作伙伴一起将南湖产业研究院建成综合立体交通领域省级新型研发机构，在综合立体交通技术创新、融合、集成、验证、检测、认证等方面为南湖发展赋能，形成“研究院+测试场+示范基地”的产学研用一体化科技高地。并推动技术成果落地，构建未来交通产业新生态，为区域科技创新、经济社会发展，为建设现代综合交通运输体系探路示范作用。

路空一体研究院总工、交通运输部专家委员会委员薛志刚则表示，路空协同立体交通智能产业实验示范基地旨在依托研究院自身掌握的核心技术为基础，在全国范围内重点建设4个推动我国综合立体交通网络体系建设的核心技术实验示范基地（长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝区域）。同时，利用北斗卫星、5G等先进通信技术，通过大数据运算中心实现无人化、智慧化驾驶等新兴交通运输技术与传统交通网络的融合，构建推动立体交通相关产业发展所需生态环境，协助国家制定未来立体交通网络体系的标准和规范，并将基地打造成“国家级综合立体交通产业实验示范区”。

作为国家总体安全的重要组成，电磁技术将更多融入数字交通体系，成为交通强国重要力量保障。报告会上，中国工程院院士苏东林就电磁研究如何为路空安全发展保驾护航进行了观点分享。他指出，随着5G、人工智能、物联网、大数据及其在高速通信、无人系统、工业互联网、先进能源、先进空天等领域的广泛应用，各类装备面临严峻的电磁安全问题。“电磁安全已成为智能系统的现实问题，只有从思维层面系统性转变认识，才能实现电磁安全整体能力的提升。”

当北斗系统深度融入经济社会的各个领域，其在交通运输领域的应用规模也不断扩大。国家北斗重大专项工程副总设计师郭树人分析表示，泛在、精准、可信是PNT体系发展的不懈追求，也是国家综合立体交通体系对北斗的新要求。北斗低轨星座将开创高精度应用大众化新时代，大幅提升北斗可信水平，支撑行业应用走深、走实，北斗综合 PNT 体系将全面助力综合立体交通体系构建。

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