余璐 唐蔚巍 丁恩宇

湖北省十堰市郧阳区地处鄂西北，清澈的汉江水蜿蜒而过，属南水北调中线工程核心水源区。这里曾是秦巴山集中连片的特困地区，而今行进在荆楚大地，目睹到的是水利定点帮扶书写的精彩华章，感受到的是做好“水文章”、坚持绿色发展为当地百姓带来的福祉。

产业的蓬勃发展绿了山头，美了乡村，富了农民。千年古城郧阳呈现的壮美画卷，是欠发达鄂西北山区县华丽转身的精彩样本。

水利工程建设全面提速

在郧阳，水利建设如火如荼，近千名建设者昼夜奋战，施工进度全面提速……

位于郧阳区北部大柳乡余粮村的左溪寺水库项目，今年5月12日完成了大坝导流洞封堵，这标志着大坝主体工程正式完工。盛夏7月在建设现场，工作人员正头顶烈日进行灌浆流程的施工。据介绍，工程主要由大坝枢纽工程和供输水工程组成，概算总投资2520.51万元。该工程项目于2020年11月16日正式开工，计划施工工期为18月。左溪寺水库总库容38.47万立方米，水库建成后将解决大柳乡余粮村和南化塘镇青岩村5000人口生活用水和下游2000亩农田灌溉需求，当地百姓的梦想终于化作现实。

神定河流域生态治理。水利部供图

在郧阳区南化塘镇青岩村的建设现场，挖掘机和推土机正在作业，发出阵阵轰鸣声，坡道被修护得整整齐齐。这里正在打造一个景点，呈现的是郧阳区水系连通及水美乡村建设项目推进的一幕。

据了解，郧阳区水系连通及水美乡村建设试点项目于今年6月拉开帷幕，总投资3.49亿元，其中水利项目资金2.39亿元，对滔河、大峡河两大水系11条河流实施整治，项目实施后可大幅改善河流水生态环境状况，治理河道80千米，河道疏浚20.6万立方米，河道护岸整治44.6千米，增加湿地面积86.71万平方米，保护耕地7.6万亩，有效带动周边村落产业发展，受益人口16万人，新增年产值约5.6亿元。

烈日下，丹江口库区马场关段库滨带治理一期工程正在热火朝天地进行……

郧阳美丽汉江生态湿地。水利部供图

已完成了除险加固的谭家湾水库，不仅提升了颜值，还将更好地发挥防洪、供水和灌溉的作用。“借助水利部定点帮扶的机会，郧阳将以水库为单元，着力把谭家湾水利风景区打造成以水利工程设施为载体，以水资源保护和水文化传播为重点，集水利功能、生态功能、休闲度假、游览观光、水上游乐等综合功能为一体的水利风景区。”项目负责人曹维国介绍。

农村饮水安全实现全覆盖

“过去吃水靠人挑，浇地靠车运，现在好了，拧开水龙头，就有干净的自来水，洗衣做饭、种地养牛完全不愁!” 郧阳区南化塘镇磊石河村村民徐明义笑逐颜开地说。由于石灰岩地质，南化塘镇地区常年缺乏水源涵养，旱季缺水时有发生。郧阳区强力推进农村饮水安全建设，按照“能集中不分散、能延伸不新建、能自流不提水”的思路，以库容7160万立方米的滔河水库为水源，在水库左岸修建日供水规模达6000吨的南化水厂，形成了安全稳定的水源保障。先后投入2亿多元，建设集中供水工程537处，建设主管网5000余千米，纵横交错的自来水管翻山越岭,将清洁卫生的甘泉引入山上人家,惠泽了沿线百姓。目前，全区20个乡镇（场）341个行政村56.41万人农村人口已经实现农村饮水安全基本达标，371处易迁安置点全部通水，实现了全区农村饮水安全全覆盖。

为提升规模化供水能力，郧阳区新建子胥水厂、马龙河水厂、高源水厂等骨干水厂，同时落实长效运行管理机制，不断提升供水保障率。规模化水厂的建设，从根本上解决了农村群众的饮水安全问题。

据了解，采用谭家湾水库作为供水水源，拥有日供水规模20000吨的子胥水厂不仅可以解决沿途近7万人饮水安全问题，还可实现产业现代化种植模式，增加香菇产出效益，助力发展特色产业和旅游产业。

“用大管网供应的水源，完全符合国家标准，更加安全可靠、有保障！”子胥水厂厂长石从虎如是说。

在农村饮水安全工程建设中，水利人扎根乡村一线，深入田间地头，访民生、谋发展、解民忧。他们有的翻山越岭寻找水源，有的夜以继日精心设计，有的寒来暑往驻扎工地，架起一座座“连心桥”，织起了一张张“民生网”，把源头活水送到了千家万户，彻底改变了农村群众的生活方式。汩汩清泉流入百姓家，幸福之水滋润着农村群众的心田。

特色产业奏响增收幸福曲

郧阳区坚持用工业化理念发展现代农业,扶持龙头企业带活一方产业,带动农民就业。

朱有福是郧阳区杨溪铺镇青龙泉社区居民，他是从郧阳区大柳乡杠子沟村易地扶贫搬迁来的贫困户。以前，他和大数当地年轻人一样，一直在外打工谋生。2018年年底，他们一家3口搬进了这个易地扶贫搬迁安置点——香菇小镇产业示范园。

“政府免费提供菌种，还有技术员全程提供技术指导。”朱有福说，入住小镇就分到３个大棚，后来，尝到甜头的他又主动承包了３个大棚。

为了让贫困户“搬得出能致富”，园区管委会采用“公司＋基地＋贫困户”的经营模式，不仅手把手为菇农传授香菇培育技术，还免费提供加工设备保障产品销路。品相好的香菇高达50元一斤，在市场上供不应求。

“成本低，收益见效快，种香菇是个可致富的好门路！”朱有福如今已是半个香菇种植行家。他说，香菇一年产４茬，培育过程也省时省力。

像朱有福一样被带动成长起来的香菇种植能手数不胜数。在郧阳，立足群众传统种植基础，顺势而为发展香菇产业，现有香菇上下游企业16家，发展香菇5000万棒，2021年实现产值20亿元，出口4.1亿元，带动1.5万户种植，户均增收3万元，为群众撑起“致富伞”。

郧阳区香菇特色小镇种植的香菇。水利部供图

为提升产业链，郧阳区坚持以工业化理念发展香菇产业，按照区建产业园、镇建车间、户建作坊的模式，在谭家湾镇建设食用菌循环经济扶贫产业示范园，在青龙泉社区建设香菇产业种植基地1200亩，在19个乡镇建设自动化香菇制棒车间24个、各类菇棚4.9万个，形成集研发、种植、加工、销售于一体的香菇产业链条。

靠品牌化运作，连续四年举办香菇节，郧阳香菇被国家食用菌协会授予“中国好香菇”称号。

在定点帮扶过程中，水利部坚持扶贫与扶智相结合，贫困户产业帮扶、贫困户技能培训、贫困学生勤工俭学帮扶、专业技术人才培训、贫困村党建促脱贫帮扶等“八大工程”精准发力，切实提升人力资本变“输血”为“造血”，激发贫困户群众脱贫的积极性、主动性、创造性，为郧阳区发展注入新活力。

水利部定点帮扶郧阳区期间，始终把产业帮扶作为重点项目推进，建立逐年增长的投入机制，支持郧阳“1+2+N”（一个劳务经济+香菇袜业两个主导产业+N个发展项目）扶贫产业体系建设，让贫困群众挑上“金扁担”。

“一棒接着一棒跑，要接续发力，不改变贫困决不收兵”，这是水利系统8位基层挂职干部在郧阳脱贫攻坚和乡村振兴的“接力赛”。8年来，一批批水利项目、产业帮扶项目落地生根，一件件富民、惠民实事相继落实，一个个村庄告别贫困走向富裕，实现脱贫摘帽的郧阳大地有了更多水利印记。肖军、韩黎明、曹纪文、陈伟畅、韩小虎、朱东恺、尚达、郭威，这些先后在郧阳工作的水利挂职干部以他们的实干、奉献和智慧赢得了群众的口碑。

这是一片充满希望的山川，也是一块大有作为的乐土。

如今，山清水秀，产业兴旺，村貌整洁，乡风文明……这一幅幅迷人的画面铺展的是郧阳坚持绿色发展、巩固脱贫攻坚、实施乡村振兴战略的长卷。水利定点帮扶助发展，笃行不怠奋进谱新章，强水利兴产业惠民生，收获春华秋实，郧阳明天会更好。

(责编：杨曦、吕骞)