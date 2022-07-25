人民网北京7月25日电 （记者余璐）近日，我国南方地区持续性高温天气再度发展加强，7月25日，中央气象台继续发布高温橙色预警。哪些地方将出现极端高温？本轮高温何时结束？本轮高温天气过程有什么特点？人民网记者对相关气象专家进行了采访。

气象部门监测数据显示，7月20日以来，江南大部、华南东部、新疆南疆盆地等地出现了35℃以上高温天气，其中浙江、福建、江西等地最高气温达到了37℃至39℃，局地超过40℃。浙江椒江、瑞安最高气温达到或突破历史极值。

与上一次持续性高温天气过程相比，本轮过程有什么特点？中央气象台首席预报员符娇兰表示，此次高温过程影响范围与7月5日至17日高温过程相当，但是江南中东部、新疆等地的高温强度更强、极端性更大，40℃及以上高温范围更大，受影响公众更多。

据气象资料显示，2000年以来，我国出现大范围持续高温天气过程的年份有2003年、2013年和2017年。相比较，今夏高温天气开始时间更早，在高温覆盖面积、影响人口和气温极值等方面超过2003年和2013年，仅次于2017年，具有极端性显著、影响范围广和持续时间长等特点。

谈及持续性高温天气的原因，符娇兰指出，副热带高压异常偏强，导致了我国6月以来出现了多次持续性高温天气过程。7月下旬，副热带高压再次控制我国淮河以南大部地区，强度明显偏强，范围显著偏大，与此同时，伊朗高压东伸北上影响我国西部地区。受伊朗高压、副热带高压影响，我国南方地区及新疆等地盛行下沉气流，晴热少雨，受下沉增温以及太阳辐射共同影响，导致上述地区出现持续性高温天气。

预计7月下旬，江南、华南中北部、江汉、江淮及新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部等地35℃以上的高温日数将有7天至9天，江南大部高温持续日数可达9天以上；华北南部、黄淮中西部、四川盆地及陕西南部等地高温日数有4天至6天。

“此次高温天气具有阶段性变化的特征。”符娇兰谈到，7月25日开始，高温范围进一步向北向西扩展，江南、华南、内蒙古西部和新疆等地高温持续，四川盆地、江汉、江淮、黄淮、华北南部和东部等地也将陆续出现高温天气。上述部分地区日最高气温可达37℃至39℃，浙江、福建、江西、安徽、江苏、新疆等地的部分地区的部分时段日最高气温可达40℃或以上，日最高气温将接近或突破历史同期极值。

高温对能源、农业、人体健康等方面有哪些影响？符娇兰提醒，高温期间，需要关注未来持续高温造成的能源供给压力，进一步做好水电科学调度、供应和应急工作。另外，需做好防暑降温和卫生防疫等工作，减少或避免高温导致中暑等疾病。注意防范高温对农业生产的不利影响。持续高温天气将导致长江中下游地区、江南等地气象干旱发展，对在地农作物、经济作物和水产养殖产生不利影响，各地要加强水肥管理，合理使用农业用水，减轻高温危害。

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