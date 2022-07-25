人民网北京7月25日电 （记者王震）据海关总署7月25日消息，海关总署今天公布了一批侵犯知识产权典型案例，涉及对国内外权利人商标权、著作权、专利权、奥林匹克标志专有权等知识产权的保护，涵盖汽车配件、儿童玩具、服装鞋帽、卫生用品等关乎人民生命健康安全领域，彰显了海关打击侵权假冒的坚决态度。

统计显示，全国海关深入开展“龙腾行动2022”“蓝网行动2022”等专项执法行动，高压严打进出口侵权违法行为，1至6月共查扣侵权嫌疑货物2.25万批次，扣留侵权嫌疑货物4527万件。

海关总署公布的侵犯知识产权典型案例：

1. 南京、宁波海关开展区域执法协作查获侵犯自主知识产权发电机组案

2022年初，江苏某企业向南京海关所属金陵海关反映，国外市场出现使用“navigator”商标的发电机组，影响公司品牌声誉。南京海关迅速启动区域联动执法协作机制，与宁波海关联合提炼企业、航线、地区等风险要素，追踪物流链信息。5月，宁波海关所属北仑海关查验时发现8个集装箱涉嫌侵犯“navigator”商标权的发电机组4639台，案值395.3万元。经权利人确认，上述货物均为侵权商品。

2. 北京海关在邮寄渠道查获侵权服装鞋包案

2022年3至4月，北京海关所属北京邮局海关连续查获涉嫌侵权出境邮包2087个。该关在对由河北、湖北等地邮寄出境邮政快件进行查验时，连续查获大量疑似侵犯知识产权物品。邮件包裹内有鞋、衣服、包等物品，上述物品包装简陋、做工粗糙，涉嫌侵犯在海关备案的商标权。

3. 深圳、南宁海关查获侵权手机及配件系列案

2022年1月，深圳海关所属蛇口海关查获一批出口货物，经查验，实际货物中有未申报的标有“realme”标识的耳机113900个、“SAMSUNG”标识的耳机9900个、“MI”标识的耳机15950个、“VIVO”标识的耳机81860个、“OPPO”标识的耳机77900个，合计299510个，案值179.7万元。经权利人确认，上述货物涉嫌侵犯其商标权。

南宁海关所属友谊关海关查获出口至“一带一路”沿线国家的一批货物，包括涉嫌侵犯“VIVO”商标权手机90台、“OPPO”商标权手机充电器210个和包装盒210个、“AirPods”商标权无线耳机2100个、“JBL”商标权耳机200个，共计2810件，涉案金额达人民币44万元。经权利人确认，上述货物均为侵权货物。

4. 杭州、重庆海关查获侵权汽车配件系列案

2022年1月，杭州海关所属义乌海关查获一批出口汽车配件，涉嫌侵犯“现代图形”的发动机支架2067个、刹车泵190个、控制臂1017个、节温器外壳280个、燃油泵510个、温控器200个、胶套400个、标有“MANDO”商标的减震器1112个。经与权利人确认属侵权货物。该批汽车配件数量大，属于涉及消费者安全的重点商品，海关已积极推动公安机关立案侦查。

3月，重庆海关所属渝州海关查获一批出口货物印刷有“BMW及图形”标记，数量65件，申报货值5200美元，经权利人确认，该批货物涉嫌侵犯该公司知识产权。重庆海关立案扣留调查后作出行政处罚决定。5月，渝州海关再次查获出口的一批标识有“BMW”的车灯，经查，上述两批侵权货物虽为不同公司出口，但法人为同一法人，重庆海关已立案扣留调查。

5. 济南、成都、长沙海关查获游戏卡册侵权系列案

2022年1月，济南机场海关查获一批使用“POKEMON”商标的游戏卡牌，共计32万张。经联系权利人确认，该批货物涉嫌侵犯了“POKEMON”商标权。海关依法扣留上述货物，并将案件移送公安调查处理。

3月，成都海关所属成都双流机场海关在出口货运渠道查获一批侵权游戏卡牌、册，共计148.83万张游戏卡牌（含金铂卡4.83万张），镭射卡牌册1.8万本，纪念币1.62万个，塑料保护壳及配套包装纸7.2万套，总货值62.9万元，货物所印“POKEMON”商标、皮卡丘、精灵球等图形，经权利人确认，已构成侵权。该案现已移送公安机关。

5月，长沙海关所属星沙海关查获一批拟通过中欧班列运输出口的印有“POKEMON”字样和宝可梦卡通图案的游戏卡牌，数量19.8万张，价值9397元。涉嫌侵犯权利人在海关备案的“宝可梦”商标权。6月，星沙海关依法扣留该批游戏卡，开展进一步调查。

6. 呼和浩特、黄埔海关查获侵权儿童玩具系列案

2022年3月，呼和浩特海关所属二连海关对申报出口的一批杂货实施查验时，发现144件玩具涉嫌侵犯著作权，288件玩具涉嫌侵犯商标权，经调查，对南京某进出口有限公司作出没收侵权货物的行政处罚决定。

4月，黄埔海关对申报出口的一批货物查验时发现9868个儿童玩具标有“Hasbro及图形”商标，涉嫌侵犯商标权，经权利人确认，该批儿童玩具属侵权产品。目前，海关已对该批侵权货物立案调查。

7. 大连海关查获侵权旧鞋、旧服装系列案

2022年2月，大连海关所属大窑湾海关查检时发现一批出口旧鞋涉及国际、国内多个知名品牌，权利人确认其中977双旧鞋侵犯其知识产权，向大连海关提出保护申请。3月至4月，大窑湾海关连续查获出口的侵权旧鞋、旧服装、旧包等，该系列案累计查获侵权旧货近2000 件（双）。目前，海关对相关违法企业均已作出没收侵权货物并处罚款的行政处罚决定。

8. 福州、宁波、南京海关查获侵犯奥林匹克知识产权系列案

2022年3月，福州海关所属榕城海关在出境邮件中查获100件涉嫌侵权2022年北京冬奥会特许周边产品“冰墩墩”钥匙扣。

宁波海关关员在对台州某公司申报出口的一批货物开展查验时发现未向海关申报的两款鞋子，鞋子侧面印有一只穿着冰糖外壳的熊猫图案，涉嫌侵犯2022年北京冬奥会吉祥物冰墩墩奥林匹克标志专有权，数量共计590双，经权利人确认均为侵权货物。

5月，南京海关所属新生圩海关查获外包装使用“Olympia”字母标识玻璃杯89208个，涉嫌侵犯国际奥林匹克委员会在海关总署备案的“OLYMPIC”商标权。目前，该关已依法对该批涉嫌侵权货物予以扣留。

9. 厦门海关查获出口侵权卫生用品系列案

2022年5月，厦门海关所属东渡海关查获一集装箱出口卫生巾，150余万片卫生巾外包装上标有“alavays”字母标识。经权利人确认，上述货物侵犯其商标权，海关依法扣留了上述侵权嫌疑货物，并立案进行调查处理。

10. 拱北海关在跨境电商渠道查获多品牌侵权案

2022年5月，拱北海关所属港珠澳大桥海关查获一批出口货物涉嫌侵犯多个知名品牌商标权，包括手表、饰品、鞋子、游戏手柄、耳机等共计941件。该案涉及的侵权嫌疑包裹共计700余个，是港珠澳大桥珠海公路口岸跨境电商业务开展以来查获的最大宗涉嫌侵权案件。目前，该批商品已按规定作进一步处理。

11. 天津海关查获出口侵权“Timberland及图形”商标权拉杆箱案

2022年2月，天津新港海关查获出口拉杆箱半成品，7600个拉杆箱半成品使用“Timberland及图形”标识，货值63.44万元。经权利人确认，上述货物侵犯其商标权。目前，天津新港海关对此作出了没收侵权货物并处罚款的行政处罚决定。

12. 西安、青岛海关依申请保护专利权案

2022年3月，上海市某生物技术股份有限公司举报经中欧班列（长安号）运输出口的化工产品涉嫌侵犯其专利权。西安海关立即启动跨关区快速反应机制，联合青岛等海关对该企业提供的线索进行风险研判。5月，西安海关据此查获涉嫌侵权出口货物5个标准集装箱，价值297.6万元。目前，西安海关已协助法院对涉案货物进行证据保全。

2022年5月，青岛海关所属黄岛海关依申请查获一批出口安全鞋，涉嫌侵犯青岛某进出口有限公司的外观设计专利权，货物共计8200双，货值34万余元。海关已依法对上述涉嫌侵权货物予以扣留。

(责编：王震、吕骞)