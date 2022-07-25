人民网北京7月25日电 （记者赵竹青）24日下午，中国空间站问天实验舱由长征五号B遥三运载火箭在文昌航天发射场成功发射。25日，神舟十四号航天员乘组成功开启问天实验舱舱门，顺利进入问天实验舱。记者从航天科技集团获悉，在此次任务中，航天计量科技再次发挥了强大的保障作用，确保了问天实验舱各系统工作状态的稳定。

航天科技集团五院514所有关专家介绍，问天实验舱是中国空间站“天宫”的重要组成部分，是航天员在轨期间的重要工作场所。在型号发射前，需要对整个航天器重要系统进行计量校准，确保航天器各系统状态稳定。

航天器的太阳能电池阵列需要承受大幅度的温度变化、日照变化、机械变化和老化的影响，这些在很大程度上对其短期及长期的性能都有影响。这时，就需要太阳阵列模拟器来测试航天器的电源使用环境，在地面测试试验阶段，它可以模拟太阳电池输出特性，为航天器供电，保障航天器发射前试验环节各种用电设备工作稳定。

静电放电，是航天器在轨安全运行不能忽视的因素。若没有相应防护措施，可能会造成航天器电子元器件被静电击穿、材料性能下降，甚至影响整个任务成败。针对这一影响问天实验舱空间在轨运行健壮性、安全性的重要问题，514所研制了空间环境静电放电威胁侦测定位技术能力及模拟测试验证装置，为此次问天实验舱任务的多型宇航电子器件进行了验证性测试，保障了问天实验舱在轨稳定、可靠运行。

问天实验舱还搭载了多型用于空间环境条件下开展科学研究试验的科学实验柜及相关科学仪器装置。514所通过对这些科学实验柜、实验装置进行电磁兼容测试，解决了多项可能引发科学实验柜、实验装置功能故障的电磁安全问题，为后续问天实验舱在轨开展相关重要科学试验奠定了重要技术保障基础。

为验证问天实验舱的对接装置的可靠性，该所研制了综合测试数管对接模拟源测试设备，在地面上对问天舱对接装置进行测试和检验。这一设备可以模拟空间站天和核心舱、神舟系列载人飞船和天舟系列货运飞船在对接总线上的设备功能，配合问天实验舱完成发射场接口检查和信息系统融合功能检查，从而为问天实验舱成功对接空间站提供重要测试保障。

(责编：赵竹青、吕骞)