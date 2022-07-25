国办：同意建立数字经济发展部际联席会议制度
2022年07月25日18:09 | 来源：人民网
小字号
图片来源：中国政府网
人民网北京7月25日电 （记者杨曦）据中国政府网25日消息，近日，国务院办公厅发函，同意建立数字经济发展部际联席会议制度。
据悉，数字经济发展部际联席会议（以下简称联席会议）由国家发展改革委、中央网信办、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委、人民银行、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、银保监会、证监会等20个部门组成，国家发展改革委为牵头单位。
联席会议的主要职责有以下四点：
一是贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进实施数字经济发展战略，统筹数字经济发展工作，研究和协调数字经济领域重大问题，指导落实数字经济发展重大任务并开展推进情况评估，研究提出相关政策建议。
二是协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策，组织提出并督促落实数字经济发展年度重点工作，推进数字经济领域制度、机制、标准规范等建设。
三是统筹推动数字经济重大工程和试点示范，加强与有关地方、行业数字经济协调推进工作机制的沟通联系，强化与各类示范区、试验区协同联动，协调推进数字经济领域重大政策实施，组织探索适应数字经济发展的改革举措。
四是完成党中央、国务院交办的其他事项。
据了解，联席会议原则上每年召开一次全体会议，由召集人主持。根据工作需要或成员单位建议，可召开全体或部分成员单位参加的专题会议，由召集人或召集人委托其他成员主持。专题研究特定事项时，可邀请其他相关部门、机构和专家参与。
图片来源：中国政府网
(责编：杨曦、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工银理财特色党建品牌在北京发布
- 人民网北京7月25日电 （记者任妍）7月25日，工银理财在北京正式发布“红心向党 为民理财”特色党建品牌，以高质量党的建设引领高质量发展，助力提升行业党建工作的系统化、科学化水平。 工银理财党委书记、董事长王海璐在会上表示，工银理财提出的“红心向党 为民理财”特色党建品牌，是坚持人民至上，把以人民为中心的发展思想贯穿理财业务全过程各方面的生动写照，为深入推进“红心向党 为民理财”品牌的建设，将搭建三个孵化平台：通过创办“红心”党建专刊，讲好理财党建故事，激发汇聚推动党建工作发展的澎湃力量；创设“为民理财”双融双促中心，用实际行动践行金融工作政治性、人民性；深化党建联建共建机制，以金融街服务局作为桥梁纽带，联合工行系统内、外部金融机构, 推动形成“资源共享、优势互补、双向互动、共同发展”的联建共建工作格局，打造党建工作示范标杆。…
相关新闻
- 评论
- 关注