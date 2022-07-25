人民网北京7月25日电 （记者任妍）7月25日，工银理财在北京正式发布“红心向党 为民理财”特色党建品牌，以高质量党的建设引领高质量发展，助力提升行业党建工作的系统化、科学化水平。

工银理财党委书记、董事长王海璐在会上表示，工银理财提出的“红心向党 为民理财”特色党建品牌，是坚持人民至上，把以人民为中心的发展思想贯穿理财业务全过程各方面的生动写照，为深入推进“红心向党 为民理财”品牌的建设，将搭建三个孵化平台：通过创办“红心”党建专刊，讲好理财党建故事，激发汇聚推动党建工作发展的澎湃力量；创设“为民理财”双融双促中心，用实际行动践行金融工作政治性、人民性；深化党建联建共建机制，以金融街服务局作为桥梁纽带，联合工行系统内、外部金融机构, 推动形成“资源共享、优势互补、双向互动、共同发展”的联建共建工作格局，打造党建工作示范标杆。

北京金融街服务局副局长卢五星表示，工银理财在金融街率先提出打造特色党建品牌，代表工银理财党建工作开启了高站位谋划、高标准设计、高质量推进的崭新篇章。他建议，围绕发挥区域党建引领示范作用，助力金融企业和西城区金融业高质量发展这一目标，希望坚持红的底色，深刻理解党建引领业务工作的独特优势；用好区域资源，注重发挥企业特色党建品牌的聚合效应；自觉提高站位，主动融入区域化党建的工作格局。

“工银理财正式发布特色党建品牌是强化党建引领的重要创新举措，对工银理财党的建设具有里程碑式的重要意义。”中国工商银行人力资源部专家赵丽指出，下一步，要努力做子公司党建品牌建设的“开拓者”,努力做服务国家战略的“生力军”，努力做党建业务融合的“试验田”，希望工银理财党建品牌熠熠生辉，推动党建工作再上新台阶。

据了解，未来，工银理财各级党组织将以“红心向党 为民理财”品牌为统领，全面增强基层党组织政治功能和组织力、凝聚力、战斗力，推动基层党建工作全面进步、全面过硬。

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