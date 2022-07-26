人民网记者 车柯蒙

实施大规模增值税留抵退税，是今年稳住宏观经济大盘的关键性举措。在4月1日起对小微企业和制造业等6个行业企业实施全额退还存量和增量留抵税额政策基础上，按照国务院稳经济一揽子政策措施相关安排，自7月1日起，对批发和零售业等7个行业企业实施全额退还存量和增量留抵税额政策，让更多市场主体享受政策红利。国家税务总局数据显示，今年1月1日至7月20日，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款超2万亿元，达20005亿元，其中，4月以来合计退税18772亿元。

在我国各地，税务部门采取一系列有力措施，统筹加快留抵退税进度和加强风险防控，确保大规模增值税留抵退税政策不折不扣落实到位，助力稳住宏观经济大盘。

在北京，为保证市场主体在退税过程中享受良好的办税体验，税务部门充分运用智慧北京税务建设成果，通过“定制e服务”为全市173万户纳税人精准推送留抵退税政策；通过“智能算税”助力政策应享易享。特别是今年3月以来，先后完成核心征管系统、电子税务局功能的迭代升级，实现了申报表的“一页预填”、减税数据的“自动计算”，大大增强了纳税人端数据填报的精准度，有效提高了税务端退税审核的效率。

在湖南，税务部门立足于“早退、快退、退准、退稳”的工作理念，统筹加快留抵退税进度和加强风险防控，确保大规模增值税留抵退税政策不折不扣落实到位，助力稳住宏观经济大盘。第一时间成立退税减税工作专班，与财政、人民银行等部门合力打通留抵退税受理、核准、开票、退库等流程和环节，“核准数、开票数、退库数”一致，即可实现退税资金快速到账。建立小额退税集中会审、大额退税提前预审等分类审核机制，实行政策落实“实时监控、半日通报、按日调度”，通过工作任务实化、退税进度量化，实现精准调度、跟踪问效。

国家税务总局石家庄市税务局结合“留抵退税全过程监控模块”，根据“一册三表”的业务逻辑实时跟踪《确认表》中纳税人，按日编制下发“进度日报表”和“过程监控表”。一方面通过“进度日报表”，为各级领导和基层税务分局实时调度退税进度，督导按时完成退税审核提供依据；一方面，通过“过程监控表”实时提供从受理申请到开具收入退还书的每个环节情况，帮助基层防范超时限审核、误作废流程、未打印收入退还书、划型错误、行业错误等内部审核风险。

服务体验是否优质？退税流程是否便捷？市场主体最有发言权。为让辖区内广大市场主体懂政策、会操作、易享受，在内蒙古自治区通辽市，国家税务总局科尔沁左翼后旗税务局邀请税费服务体验师，以亲身办、陪同办、网上办的方式体验留抵退税办理全流程，直观面对问题，有效打通堵点。

“税务人员的讲解让我们更加便捷的享受到税费政策红利。”近日，科尔沁左翼后旗明威会计服务有限公司负责人黎明与税务人员一同，通过双线联动方式在电子税务局完成退税体验。

体验是为了发现问题、解决问题。作为该局招募的第一批税费服务体验师，黎明曾提出了“涉税服务举措要考虑部分特殊群体”等建议。针对税费服务体验师提出的意见建议，该局积极探索双线联动办税方式，通过可视化远程辅导，坚持传统服务与智能创新“两条腿”走路。

(责编：王震、吕骞)