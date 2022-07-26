人民网北京7月26日电 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委了解到，今年上半年，中欧班列沿线各国不断深化沟通协调和合作，共同抵御风险，实现了中欧班列“不停摆”“强时效”“稳增长”。

1-6月，中欧班列开行7514列，运送货物72.4万标箱，已连续26个月保持“月行千列”水平，为稳定国际产业链供应链提供了重要支撑。

据悉，中欧班列依托陆桥、向陆而生，在沿线国家共同努力下，形成了富有韧性的国际物流供应链，开启了亚欧合作发展新篇章，成为具有强大辐射力、带动力和影响力的国际物流品牌。

截至目前，中欧班列共铺画了82条运行线路，通达欧洲24个国家的195个城市，逐步“连点成线”“织线成网”，形成了新时代亚欧陆路运输的骨干通道。

国家发展改革委相关负责人表示，今年以来，中欧班列去回程综合重箱率高位企稳，保持在98%以上的较高水平，全程运行时间保持在15—20天，运行质量和效益稳步提升。特别是随着中欧班列跨境电商专列、邮政专列以及“班列+贸易”“班列+超市”等新型服务业态快速发展，中欧班列运送货物品类不断拓展升级，已涵盖汽车整车、机械设备、电子产品等53大门类、5万多种，合计货值近3000亿美元。

上述负责人介绍，中欧班列源自中国，但属于世界。中欧班列的开行，不仅给沿线国家送去了“中国制造”“中国机会”，也捎回了“欧洲产品”、展现了“欧洲希望”。很多中欧班列开行城市之间的社会、文化等多层面交流不断深化，架起了一座座“连心桥”、催生了一道道“发展带”、形成了一个个“繁荣港”、打造了一条条“幸福路”。

记者了解到，在过去一年中，我国与中欧班列通达国家之间的进出口贸易额同比增长19.8%，不仅带动了相关产业发展，也催生了大量就业机会，为沿线国家和人民带来了实实在在的“获得感”。截至目前，中欧班列累计向欧洲发运防疫物资1417万件、10.9万吨，成为了国际抗疫合作的“生命通道”，生动诠释了守望相助、休戚与共的人类命运共同体理念。

国家发展改革委相关负责人表示，未来，作为共建“一带一路”的旗舰品牌和标志性项目，中欧班列这一满载生机和希望的“钢铁驼队”，必将展现出更为强大的生命力和感召力，为推动世界经济发展、促进全球经济复苏注入更加强劲的动能。

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