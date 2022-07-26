人民网北京7月26日电 （记者申佳平）今日24时国内油价将实现年内首次“三连跌”，部分地区95号汽油有望回归“8元时代”。

据国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年7月26日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低300元和290元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.24元；95号汽油每升下调0.25元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花12元。

制图：申佳平

据中宇资讯分析师黄倩倩介绍，截止到此次调价周期，今年国内成品油市场共经历十四轮调价窗口，呈现“10涨4跌”的格局。

此次油价下调，广大车主用油成本将再度缩减。卓创资讯预测，陕西、宁夏、新疆的95号汽油零售价有望重回“8元时代”，天津、河北、湖南的油价也可能会在8-9元/升的区间内浮动。

国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。（实习生武师宇对本文亦有贡献）

图片来源：国家发展改革委官网

(责编：申佳平、吕骞)