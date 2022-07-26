央视网消息：中国文昌航天发射场自2016年第一次启用至今，已经成功完成了18次重大航天发射任务，航天发射场的落户，不仅加快了中国航天事业发展的步伐，也改变了当地百姓的生活。在发射场边上有这样一座小镇，每逢航天发射都会有数十万人涌入，在这观看火箭升空的盛况。十年的时间，让这里有了翻天覆地的变化。今天就带您去这个因航天而热闹起来的小镇——龙楼镇，感受一下昔日的小渔村是如何变身成一座航天小镇的。

海南文昌航天发射场，中国新一代运载火箭的母港，这里是世界最先进的航天发射场之一，未来重型运载火箭、载人登月都将从这里启航。

2009年，文昌航天发射场在龙楼镇开工建设，也就从那一天开始，很多人的命运和这座发射场紧紧的联系到了一起。

西昌卫星发射中心副主任 毛万标：在征地的时候，他们很多的老百姓就离开祖辈住的家，为了国家的事业义无反顾搬到新的地方，所以说没有他们的支持，我们也发展不起来。从建成到现在，我们发射的速度和次数都是非常多的，每一次发射都标志着中国航天向前跨的一小步，所以它意义非常重大。

龙楼镇三面环海，镇上的居民世世代代以打鱼、种地为生。当时，他们中的大多数人并不知道什么是航天，更没有看过火箭发射。然而，更让他们想不到的是，航天——这个他们并不熟悉的字眼，会让这座小镇发生天翻地覆的变化。

2016年6月25日，我国新一代运载火箭长征七号首次成功发射，这也是文昌航天发射场的首次发射任务。发射当天，这个总人口只有两万多人的小镇涌入了十万游客。

海南文昌龙楼镇海边村渔民 郑庆儒：发射的时候，这里的游客（很多），这个沙滩上全部都是人。

这次发射，让龙楼这座以往在地图上拿着放大镜都找不到的地方和长征七号一起名扬全国。从此，龙楼镇有了一个响当当的金字招牌——航天小镇。也就是在那一年，在外打工的祝影夫妻俩看到了其中的商机。

海南文昌龙楼镇民宿老板娘 祝影：我们因为之前一直在深圳，然后了解到航天落户在文昌之后，家乡的人也跟我们反馈说是天翻地覆的一个变化什么的，我们就决定回来创业。

拿着打工挣来的钱，夫妻两人翻盖了村里的老房子，开起了民宿旅游。也就从那一年开始，长征五号首飞成功，接着是长五B首飞、长征八号首飞、天问探火、嫦娥奔月、空间站建造，文昌航天发射场的任务越来越密集，祝影夫妻的生意也是越来越好。

海南文昌龙楼镇民宿老板娘 祝影：我老公经常感慨，自己回乡创业之后，一年一年最直观的当然是银行卡的数字在往上涨，然后每一年我们的营业数据也是一直在稳步上升。

记者：一年的年收入能达到多少？

海南文昌龙楼镇民宿老板娘 祝影：如果是说营业收入的话大概是100多万，越来越有那种幸福感。

海南文昌龙楼镇民宿老板 黄元：两个人在一起经营一家小客栈，把我们文昌这里的风土人情推荐给全国各地（游客），让更多的人了解（航天）文化，一家人在这个地方幸福快乐地生活，挺好。

如今，祝影夫妻俩每天想的最多的就是扩大经营规模，增加旅游项目。和祝影夫妻一样，越来越多在外打工的年轻人回到家乡创业，原本种田、打鱼为生的村民在家门口端上了“旅游饭碗”。

海南文昌龙楼镇海边村村长 符传弟：（以前）经济收入都是打鱼为主的，年收入的话达不到7000元左右一个人。

记者：现在是多少？

海南文昌龙楼镇海边村村长 符传弟：人均就是七八万元左右。有了客流量，我们村就招来了投资，然后在我们村上又重新（修建）起来了农家乐、海鲜坊这些。

像海边村一样，航天给文昌龙楼镇带出了一个又一个小康村。“航天小学”“航天农庄”“航天集贸市场”“航天酒店”等等航天元素在小镇随处可见，截至目前，龙楼镇有商铺900多家，创造了5000多个就业机会。2021年，龙楼镇人均年可支配收入19171元，是2009年的三倍多。

海南文昌龙楼镇红海村党支部书记 符国群：2020年人均分红约19万元。航天发射基地的依托带动，好圣村已经奔小康了。

在带动龙楼镇快速发展的同时，大批游客也将航天文化带回了自己的家乡。每次火箭发射，都有一批年轻的航天爱好者来到龙楼，火箭发射哪个角度更适合拍，对他们来说已经是轻车熟路了。

航天爱好者 谢集潇：这个是我们在这两三年拍摄火箭的过程中总结出来的一个火箭拍摄机位图，其中有一些我们觉得特别适合的拍摄点位。

航天爱好者 刘清俊：这一次问天实验舱大概是从这边的长五的发射塔架起飞之后，很快就往这边飞，火箭飞到我们头顶上的时候，就能看到火箭会拉出很长的一道轨迹云，非常非常壮观。

海南文昌龙楼镇海边村村长 符传弟：从2016年发射到现在，这次的人数真的是没办法形容了。

一座航天发射场改变了一座城，也深深影响着在这里生活的人。今年中国空间站将建成，中国航天将迎来超过50次以上的密集发射，在中国航天事业稳步发展的同时，航天也慢慢地走进了我们的生活。

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