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7月25日，以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题的第二届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）在海南海口开幕。

“消博会不仅是中国也是海南自贸港的年度消费盛宴。”近日，海南省商务厅厅长、海南国际经济发展局局长韩圣健在国新办新闻发布会上表示，6月28日，首届海南国际离岛免税购物节正式启动，消博会是本届购物节的一个新高潮。

消博会在反映海南经济发展的同时，也从侧面见证了我国免税行业的繁荣发展。

2020年6月1日，党中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，提出“放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元，扩大免税商品种类”。7月1日，海南离岛免税购物新政实施:离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元；取消单件商品8000元免税限额规定；单件商品最高免税额度为10万元；商品品种由38种增至45种……

消博会丰富海南离岛免税市场消费供给

“消博会在促进离岛免税行业方面具有重要意义。”韩圣健表示，首先，消博会是宣传海南自贸港离岛免税购物政策的重要窗口；其次，消博会是吸引高端消费品牌进入海南的重要平台；最后，消博会是延伸海南免税产业链的重要契机。

“在三亚国际免税城从业这几年，我经历了离岛免税购物限额上调、购物次数增加等免税政策调整，还见证免税店入驻品牌数量翻倍、消费者人数大幅增长等欣喜变化，海南离岛免税产业规模不断发展壮大。”三亚国际免税城某品牌销售顾问崔文娟说。

目前，海南离岛免税经营主体共5家，离岛免税店已增至10家，市场主体日趋多元，离岛免税市场有序竞争的格局正在逐步形成。

商务部研究院流通与消费研究所助理研究员梁威表示，消博会在促进海南离岛免税行业方面发挥了以下积极作用：一是通过消博会平台集聚全球精品与国际知名品牌商等消费资源，有助于进一步丰富海南离岛免税市场消费供给。二是以消博会为契机扩大开放，助力国际旅游消费中心建设，提升海南免税市场影响力。三是通过消博会平台，洞察和研讨全球消费创新风向，引领免税零售市场创新趋势。

消费升级、消费回流推动我国免税行业增长

“海南免税商品价格有竞争力，不出国门就能买到心仪的产品，这是海南免税店持续火爆、吸引国内消费者的主要原因。”中免集团三亚市内免税店有限公司党委书记、执行董事高绪江说。

据海口海关统计，自2020年7月1日海南离岛免税新政实施至今年6月底，两年来，海关监管离岛免税购物金额906亿元、销售件数1.25亿件、购物旅客1228万人次。日均购物金额1.24亿元，较新政实施前增长257%。离岛免税不仅为游客带来实惠，也推动海南经济转型，激发消费潜力，成为拉动海南经济发展的重要引擎。

梁威认为，从需求侧来看，一方面，随着居民收入水平提高，居民品质和品牌消费需求增加，消费国际化水平提高，免税市场供给的高品质和品牌商品成为居民消费的重要补充；另一方面，新冠肺炎疫情以来居民出境遇阻，海南免税市场成为承接境外消费回流需求的重要场所。

“从供给侧来看，免税政策不断发力、免税零售与旅游跨界融合等推动海南免税市场发展。海南离岛免税新政实施以来，政策利好促进海南免税消费供给进一步优化，消费体验也持续改善。同时，免税零售市场与旅游服务业加速融合，商旅融合消费场景进一步促进免税消费。”梁威说。

以点带面持续提高国内免税市场竞争力

“叠加政府发放的离岛免税消费券等，折扣力度很大，能省不少钱，真的太‘香’了！”来自北京的王女士告诉记者，邮寄送达提货方式让自己的购物体验更加舒适。记者在cdf海南免税app上亲测，消费者可领取50元无门槛消费券等多张不同面额优惠券用于抵扣。

2021年2月，海关总署《关于发布海南离岛免税旅客免税购物邮寄送达和返岛提取提货方式监管要求的公告》发布，明确离岛旅客购买免税品可选择“邮寄送达”提货，岛内居民离岛前购买免税品，可选择“返岛提取”，政策覆盖轮渡、火车、飞机三种离岛方式，旅客购物提货更加便捷，产业布局更加均衡，持续推动离岛免税购物市场升温。

近日，由安永发布的《2022中国旅行购物白皮书》显示，全球旅游市场遭受疫情影响，旅行零售渠道受阻，2020年中国免税市场销售额下降4.8%，但2021年中国免税市场却在逆境中迅速恢复增长态势，销售额较2020年增长66.8%。

海南离岛免税对于我国免税行业有哪些借鉴意义？对此，梁威表示，一是有序推进免税政策体系调整，释放免税消费潜力，将中高端消费红利留在国内。二是因地制宜创新发展免税零售，以免税零售、文化与旅游服务消费等融合发展实现互促。三是促进免税零售行业适度竞争，激发免税市场活力。

“海南离岛免税行业的高速发展无疑为全国消费市场提供了一项重要经验。与此同时，海南也存在其特殊性，譬如‘离岛’这一概念较难复制到其它地区。当前，我国正在加快推进城市群发展，如何在出境口岸和大型国际机场外参考、借鉴海南离岛免税市场的经验，还需要社会各界协调的合作。”浙江大学经济学院副教授徐恺说。

(责编：杨曦、吕骞)