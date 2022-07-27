图①：游客在大理古城游览。

杨润婷摄（人民视觉）

图②：来自各地的游客在庐山市牯岭街游玩。

张 驰摄（人民视觉）

数据来源：国铁集团、民航局、携程、去哪儿平台

大众点评数据显示，上半年露营基地搜索量同比上涨977%——

露营旅游热度走高

本报记者 王 珂

“白天带孩子采摘、做手工，晚上躺在草坪上看星星，体验真不错。”周末，在北京市大兴区西红门镇红星·猎户座缤纷营地内，前来露营的游客李薇兴致满满。

时下正值营地里农庄的采摘季，孩子们嬉笑着，在茂盛的树林间收获夏日的果实。“露营已经成为我们一家人新的旅游方式，身边有不少朋友也热爱露营，有的人每逢周末几乎都要出来露营。”李薇说。

“6月3日开业以来的预订情况不错。”营地负责人介绍，露营地和市区距离较近，交通便利。占地约65亩的露营区，比邻农庄樱桃林、葡萄园等应季有机果蔬基地，方便为游客提供丰富的露营旅游体验。据介绍，从开业到6月末，营地收入超20万元，7月上半月的收入也实现了环比增长。

为了更好满足游客的多元化需求，营地花了不少心思，规划了野生厨房、剧场、派对区、户外烧烤区等功能区域，还推出了采摘、垂钓等多种体验项目，让不同年龄层次的游客都能乐在其中。

近来，露营旅游走热，市场也在发展壮大，正在成为一种新的时尚和潮流。在相关旅游平台上，“赏花+露营”“房车+露营”“露天音乐会+露营”“旅拍+露营”等众多露营产品受到游客青睐。

大众点评数据显示，今年上半年，“露营”搜索量相较于去年同期上涨447%，露营基地的搜索量同比上涨977%。美团数据显示，6月以来，含露营产品的景区消费订单量不断走高，与去年相比，最高涨幅近700%。暑期以来，露营热度持续走高。美团平台上，野营、房车、帐篷等露营类房源7月的订单量较6月同期实现了翻番。

7月以来，民宿、酒店入住率不断攀升——

大理游客增长明显

本报记者 李茂颖

古老的民居、葱郁的稻田，盛夏的云南省大理白族自治州喜洲古镇，游人如织。

中午刚过，隐溪客栈老板杨浩就将“今日满房”的木牌子放在了门口。眼下正值旅游旺季，杨浩的客栈入住率和预订率都提高不少，几乎每天都是“满房”状态。“游客来自五湖四海，有些是从网上预订的，更多是靠口碑积累，朋友们推荐而来的。”杨浩的客栈一改之前的冷清，迎来了入住小高峰。

7月以来，进入大理的游客量增长明显。初步预测，7月大理接待游客600万人次，预计比6月增长15%、比5月增长48%。大理旅游业正在强势复苏，民宿、酒店入住率不断攀升。

来自四川的游客吴先生带着家人来大理避暑，在朋友的推荐下，选择了杨浩这家特色民宿。刚一入住，他们就迫不及待地在客栈的花园泳池里拍照打卡。

杨浩是本地人，对当地的历史文化信手拈来，因此给住店的旅客规划了适合的文化体验之旅。在杨浩的推荐下，吴先生和家人选择了去古镇上体验白族扎染。

在体验区，扎染师展示着各种不同的植物染材以及扎染的技巧手法。不少游客立即动手体验起来，吴先生一家也参与其中。选布、扎好布料、浸染……经过繁复的步骤，一件小小的扎染产品就做好了。

随着体验式的旅游成为新热潮，传统文化手工技艺体验越发受到游客们青睐。为了吸引游客，大理推出了不少体验式的旅游项目，除了白族扎染，在彝族服饰传习所，游客还可以亲手制作结绳刺绣饰品、体验特色民族服饰。

制作好扎染作品后，吴先生和家人来到了洱海畔，一侧是碧波荡漾的洱海，一侧是古朴典雅的白族村落，秀美的苍洱风光让人心旷神怡。在洱海畔的生态廊道上，吴先生和家人拍下了这趟大理之旅的全家福。

6月接待游客468万人次，同比增长41%——

庐山提前迎来旺季

本报记者 周 欢

天还没亮，桂云就从家里动身，开着一辆7座商务车赶到酒店，“今天的客人是从湖北武汉来的刘先生一家六口。”

桂云是江西省庐山市一家网约包车平台的专职司机，主要承接包车游业务。“既当司机，又当导游，近两个月，我们就没闲着。庐山是避暑胜地，暑期游客会更多。”桂云说，有活干，心里就踏实。

为促进当地旅游行业复苏，6月6日至6月30日，庐山对境内外游客免收景区门票，并发放100万元旅游消费补贴。据统计，庐山市6月接待游客468万人次，同比增长41%，环比增长120%，其中外省份游客占比近50%。

“政策刺激效果明显，庐山旅游市场全面升温，旺季提前来临；带动效果也明显，我们预估，在疫情平稳的情况下，7、8月份旅游人次将超去年同期。”庐山市旅游发展委员会主任唐建宇说。

桂云驱车赶到酒店时，刘先生一家已在等候。这是一家人第一次来庐山，落脚的酒店在牯岭镇。“提前10天就预订，才订上了一间家庭房。”刘先生说。酒店总经理介绍，当天酒店64间客房已住满。

天刚蒙蒙亮，刘先生一家就来到了含鄱口景区观看日出，望鄱亭和观景台上早已聚集了不少游客。东方渐白，一轮红日从鄱阳湖湖面喷薄而出，蔚为壮观。9点左右，磅礴云海翻滚开来，宛若仙境……俯瞰鄱阳湖，远眺五老峰，游客们饱览壮阔盛景，久久不愿离开。

日观风景，夜逛街巷，游客熙熙攘攘，挤满了小镇的餐馆小店。刘先生和家人走进一家土菜馆，打算尝尝地道的庐山菜。“最近生意好，晚上经常营业到快10点。”店主说。

饭后，游客们或结伴在牯岭街心公园散步，或去电影院重温经典《庐山恋》，刘先生和家人还购买了不少特产，“划算得很，这趟没白来！”

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 07 版）

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