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报告显示餐饮行业仍存招工难 数智化招聘工具加速助力

2022年07月26日20:14 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （焦磊）“餐饮行业也是劳动密集型行业，用人需求一直挺大的，但是现在的年轻人很少愿意进入餐饮业。”广州一家餐饮店老板这样感慨。

当前，餐饮行业缺人、流失率大，成为行业广泛关注的问题。近日，赶集直招发布《餐饮商家经营状况调研报告》（以下简称报告），报告显示，招工难仍是餐饮行业发展的核心痛点之一，数智化招聘工具有望成为破解招工难的有效途径。

作为典型的劳动密集性产业，餐饮业用人需求主要集中在服务员、厨师和清洁员，其中服务员占比55.7%，厨师占比38.6%，二者占用人需求的近九成。同时，餐饮业员工普遍工作时间长，且工资相对较低。报告中的数据显示，餐饮业员工平均每周工作天数在5天以上的达89.2%，工资集中在3000-6000元。基于以上原因，员工流失率相对较高，平均到岗后工作达1年以上者不及半数。

同时，招人难、留人难已成餐饮行业面临的共同难题。赶集直招调查中，有64%的餐饮店表示存在招聘难的问题，并且46.4%的餐饮店在疫情之下招聘难度有所增加。

报告显示，为了能够高效招募到合适人才，餐饮行业积极尝试，拓宽招聘渠道。招聘过程中，招聘网站、门店直招、熟人推荐，是目前餐饮行业最主要的三种招聘渠道，其中85%的餐饮店主要适用招聘网站进行招聘。直播招聘、短视频招聘等新型智能化招聘渠道应用较少，占比不到2%。

对此，赶集直招产品负责人郭箐一表示：“餐饮业招聘难问题可通过数字化、智能化发展减少人工的投入和使用，并通过使用智能化招聘渠道与功能，如直播招聘、短视频招聘与VR实景功能等，从而提高年轻一代接触率。我们也在聚焦垂直招聘场景，以真实企业直接招的模式破局就业市场信息不对称的痛点。”

(责编：杨曦、吕骞)

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