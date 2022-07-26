暑期首都机场航班稳步恢复。（人民网记者乔雪峰 摄）

人民网北京7月26日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，进入7月以来，首都机场航空市场稳步恢复，日均旅客量目前已超过5.7万人次，较6月日均增长3.8万人次，从北京出发主要增长的目的地城市包括重庆、昆明、长沙、三亚等地。

首都机场航空业务部航空发展主管石萌萌接受记者采访时表示，暑期航班恢复较为明显，国内航班执行率明显提升，由上个月的21%提升至目前的59%。同时，客座率也在稳步提升，由上个月的49%提升至目前的59%。国际客运航班陆续恢复，包括北京至东京、首尔、阿布扎比、迪拜、贝尔格莱德等城市的直航航线。

石萌萌表示，为进一步促进市场提振，首都机场联合驻场航空公司以及在线商旅平台等合作伙伴共同开启“即刻飞享畅玩一夏”的暑期营销活动。

比如，今天首都机场就推出了红色旅游航线优惠活动，旅客购买指定的红色旅游航线单程或往返机票，即可享受立减活动。这些红色旅游航线包括首都机场往返赣州、并网山、宜春、延安、广元、中卫、安庆、遵义、武夷山等，覆盖了多个红色革命老区及红色旅游重点城市。

石萌萌指出，此外，首都机场也将在8月份针对现有“首都快线”和“经首都连联飞”产品进行权益升级。具体来说，首都机场将向乘坐川航“京蓉快线”、海航“京琼快线”出行的旅客投放万张机场快轨票，实现旅客在首都机场的快速抵离。购买“经首都连联飞”产品、在首都机场中转的旅客也即将可以享受到机场和航司共同提供的免费休息室服务，使旅客出行更加舒适。

近期，北京气温持续升高，雷雨天气频繁出现，面对暑运期间的特殊天气，为确保航班运行顺畅有序，旅客出行便捷愉悦，首都机场多措并举、周密部署，全力做好暑期各项保障工作。

首都机场地服公司客运部值机分部主管郭鸿飞接受记者采访时表示，在远机位旅客登机时，值机员在登机口发放一次性雨衣，增配引导员在摆渡车和客梯车旁进行指引和提示。机坪现场操作时提前将旅客行李进行遮盖，避免被雨水淋湿损坏。在运送旅客时，摆渡车会在安全范围内尽量靠近飞机，并由专人对旅客的雨衣进行回收。“对因天气原因而导致的航班延误等情况，及时将相关情况传达给旅客，并做好沟通解释工作。”

(责编：杨曦、吕骞)