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新消费趋势下 业内加快布局无糖饮品市场

2022年07月26日18:06 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （记者许维娜）近年来，戒糖、断糖概念让大众对糖分摄入愈发谨慎，并将其视为迈向健康的关键一步。消费新趋势下，各大饮品企业纷纷推出“无糖”产品，类型向气泡水、茶饮料、健康饮料等多元化方向延伸。

在新的行业趋势下，各大饮品企业纷纷推出“无糖”产品。业界人士普遍认为，如今的消费者已经认识到了高糖所带来的健康影响，因此降低糖分也成为选择之一。

随着入局无糖饮料的企业越来越多，无糖饮品趋于同质化。有业内人士表示，企业未来如何突出产品差异化优势，致力开发更多样化的口味赢得消费者的青睐，将是国内饮料行业竞争的重点之一。

当前，不少品牌的碳酸饮料也在推进减糖这一举措。日前，元气森林计划推出一款无糖可乐味气泡水，试图在配料表上与传统饮料企业推出的气泡水重建差异化竞争。

元气森林联合创始人鹿角认为，在过去三年，公司调研了用户对于目前无糖可乐产品的不满意之处，重新调整了可乐味气泡水的产品配方。比如选用了巴拉圭茶提取物，用于取代人工咖啡因，以提升口感和健康度。

此外，业内认为，随着竞争的日益激烈，企业需要在健康领域研发出更深的甚至是企业独特的价值和竞争力，才能占有竞争优势，也才能带动行业的发展方向，引领产业的发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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