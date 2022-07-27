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从科技、品牌、文化等方面持续发力

广东茂名打好荔枝产业四张牌

本报记者  陈伟光  贺林平
2022年07月27日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　1000多年前，世人口口传诵的是“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”。今天，来自广东茂名的荔枝，不仅品质更好，也正享誉市场。数据显示，今年，茂名荔枝总产量54.3万吨，实现销售收入80.7亿元，同比增长13.3%。

　　茂名坚持打好产业、市场、科技、文化“四张牌”，从高位谋荔、品质提荔、科技强荔、品牌亮荔、数字兴荔、文化助荔六方面持续发力，推动“小特产”升级为“大产业”，带动乡村振兴行稳致远。

　　布局产业提质增效

　　中国荔枝看广东，广东荔枝看茂名，茂名种植荔枝的历史悠久。近年来，茂名市制定并出台《茂名荔枝产业高质量发展三年行动方案（2021—2023）》，在上级农业主管部门和专业机构支持下，高位谋荔推进产业高质量发展。

　　一系列品质提荔、科技强荔的行动徐徐展开：改造超过3.8万亩低效荔枝果园；推广生产托管，以机械化、智能化精细管理提高种植综合效益；大刀阔斧改良品种，将荔枝成熟上市时间延长了近3个月。

　　在茂名市电白区马踏镇华田村，建昌种养专业合作社负责人梁平告诉记者，本地培育出来的电白荔枝新品种香蜜早，核小、肉厚、带香味，已被合作社注册成为商标，由于上市早，很受市场认可。眼下，地里的荔枝树已经收获完毕。农户们一边盘算着今年的收成，一边做着收尾工作，精神饱满地准备着下一季的生产。

　　在夯实果品质量基础上，茂名还培育荔枝产品深加工企业约3000家，产品覆盖荔枝干、荔枝酒、荔枝粉、荔枝酱以及荔枝汁等30多种。就在不久前，广药王老吉广东荔枝（茂名）产业园投产，牵头建设全国最大荔枝饮料生产基地。

　　加速产供销无缝对接

　　回想起不久前坐在办公室里与前来采购的商家讨价还价的场景，高州市根子镇丰盛食品有限公司副总经理何达为不禁感慨：“过去缺物流、难配送，荔枝卖不上价钱；如今产供销无缝对接，助力企业增效、农民增收。”

　　茂名打造广东首个单品农产品全产业链大数据平台，建成“一个中心、六朵云”的荔枝产业大数据指挥调度中心，定期发布种植管理技术、墒情测报等信息，覆盖全市18个荔枝生产重点镇超30万农户。

　　数字兴荔战略下，不断织密荔枝云销售网络。茂名支持行业协会、企业和合作社等利用电子商务加强营销推介；推进园区“荔乡易购”电子商务云等农产品电商平台资源整合；加强与京东、淘宝等大型电商平台的紧密合作；拓展“地头直播”推销等新型社交电商渠道；探索落地配、多仓发货等销售模式，实现从供应方到供应链的转变。

　　如今，丰盛食品的荔枝，清晨从枝头采摘，经过冷链运输，第二天就能到达东北消费者手中。2021年，茂名荔枝全产业链实现产值超100亿元，其中，电商订单量超过1500万件。

　　助推一二三产融合

　　荔枝是茂名的亮丽名片，也造就了茂名底蕴深厚的文化。漫步在根子镇的贡园，80多亩的土地上有180棵古荔枝树，其中树龄千年以上的9棵，超500年的39棵。荔枝拍卖、“美荔定制”、荔枝树认养等新探索，令千年荔枝文化焕发新活力。

　　在贡园周边，建有不少村居民舍，元坝村村民李姨坦言，每年荔枝拍卖，都会吸引大量游客慕名前来。村民们除了卖荔枝还售卖特色农产品，有想法的年轻人纷纷办起民宿、食肆。

　　文化助荔，加速出圈。茂名全面实施《茂名荔枝区域公用品牌发展规划》，大力提升“茂名荔枝”品牌形象。据统计，全市初步普查出500年以上的古荔枝树约1000株，1000年以上约350株。

　　在做好保护的基础上，茂名大力发展荔枝文旅产业，打造以荔枝为主题的“农旅文创一体化”产业集群。通过产业融合的实践，“大唐荔乡”所在地元坝村成为游客打卡胜地，每逢荔枝成熟季节，日接待游客超万人次。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月27日 07 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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