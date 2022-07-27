本报记者 陆娅楠

浙江绍兴，诸暨袜艺特色小镇，“一双袜子”集聚640多家企业，吸纳就业2.3万人，完成特色产业投资近54亿元，年缴纳税收超3.1亿元，2021年发明专利授权量50余件。

陕西西安，大唐西市丝路文旅特色小镇，依托唐长安西市原址再建，将盛唐文化和丝路文化融于特色建筑、特色产品、特色演艺和特色餐饮，年旅游收入超10亿元。

特色小镇建设，对经济转型升级和新型城镇化建设具有重要意义。2021年国家发展改革委等10部门出台《全国特色小镇规范健康发展导则》以来，国家发展改革委滚动组织开展规范纠偏和“回头看”工作，全面摸排处置特色小镇发展中出现的问题，推动建设发展特色小镇的观念逐步回归理性，特色小镇总体进入规范健康发展轨道。

从“一哄而上”转向理性发展，特色小镇严控数量。各地逐步树立起“少而精”观念，特色小镇数量进一步减少。2021年底，各省份清单内共保留特色小镇1230个，七成省份的特色小镇数量少于50个。

从抓数量转向抓质量，特色小镇质量有效提升，涌现出一批精品特色小镇。根据初步调查结果，1230个特色小镇单个吸纳就业平均约6000人，特色产业投资占总投资比例平均约70%，累计完成投资平均约59亿元，年缴纳税收平均约2.8亿元。

从学表象转向学本质，特色小镇建设更具特色。各地逐步探索出符合自身实际的发展路径。如江苏、浙江、福建等东部发达地区依托块状经济和县域经济发达的优势，发展形成一批先进制造类和科技创新、创意设计、数字经济等现代服务类特色小镇。吉林、湖南、四川等地依托现代农业基础，发展形成一批三产融合类特色小镇。

从重命名转向重管控，特色小镇监管进一步强化。各地健全特色小镇管理机制，持续开展监测监督监管，以严守合规用地、生态环保、债务防控、“房住不炒”、安全生产等“五条底线”为重点监管事项，对特色小镇建设中的不规范行为进行限期整改，性质严重的立即严肃查办处理，各省份清单内特色小镇违反“五条底线”的现象基本消除。

为动态摸排清理特色小镇发展中的风险性苗头性问题，近期国家发展改革委又开展了新一轮大数据筛查工作，部署有关省份针对搜索发现的问题线索，赴实地逐一核查，一经查实立即开展整改处置。

“我们将坚持‘一张清单管到底’，不断巩固规范纠偏成果，确保特色小镇建设严守‘五条底线’，确保特色小镇在规范健康发展轨道上稳步前行。”国家发展改革委规划司有关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 18 版）

(责编：牛镛、袁勃)