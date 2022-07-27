原标题：中国科技工作者智库正式亮相 百位院士重磅加盟

为更好开展国内外学术交流与合作，中国科技新闻学会协同会员单位组建的高端智库平台——中国科技工作者智库(以下简称“中科智库”)日前正式亮相。

据了解，中科智库专家智囊团队由长期致力于我国科技应用与传播发展、行业发展、理论规划、综合实践的百位院士、百位专家学者、百位科技型企业家等组成。中国工程院院士、计算机专家倪光南兼任主任委员；中国科学院中国工程院双院士、摄影测量与遥感学家李德仁，中国工程院院士、传染病学专家李兰娟，中国科学院院士、半导体物理和器件专家褚君浩等兼任副主任委员；中国工程院院士侯立安、庞国芳、张伯礼、柴天佑、苏东林以及中国科学院院士匡廷云、韩家淮、段进、李景虹、汤涛等五十余位重量级院士兼任委员。

此外，智库还将汇聚各大高校、知名媒体单位、各级各类政府信息部门、科技应用与传播专业服务机构等企事业单位专家学者。专家智囊团队人员所涉领域全面覆盖互联网、大数据、5G、云计算、区块链、物联网、元宇宙、NFT、航空、能源、材料、环保、金融、医药、科技及制造业等。

中科智库将坚持科技交流导向，围绕科技创新发展的重点难点问题，汇总梳理各方决策咨询需求，举办咨询和研讨活动，组织针对性、指导性决策咨询，邀请重量级院士出席，为各类高校、企业、机构搭建与院士沟通的桥梁，促进产学研一体化。同时将开展系统性、前瞻性政策研究，定期发布白皮书，最大化发挥智库的平台价值。

中科智库将发挥智库优质院士资源优势，组织分类分层培养培训，传道授业解惑；吸收青年骨干人才参与智库工作，带动高端人才培养；在重点科技相关政策和重要规划宣传工作中，邀请智库院士专家协助进行政策解读，加强舆论引导，凝聚社会共识等。

与此同时，中科智库以智库为对外交往窗口，创建创新平台，推动院士成果转化。

据悉，中科智库自组建以来，得到了社会各界的广泛关注与认可。近期，中科智库将依托中国经济网、中国科技新闻网、百度平台联合推出视频栏目“科普·院士来了”，以科普形式呈现中科智库百位院士的科学成就、科学故事，弘扬科学家精神，助力提升全民科学素养。（记者 余湛奕）

(责编：赵竹青、陈键)