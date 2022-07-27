原标题：能源管理师能力验证工作正式启动

中新网北京7月25日电 （王鑫蕊）国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心(以下简称“市场监管总局认研中心”)近日开展了能源管理师能力验证工作，推动建立完善的能源管理师人才队伍，提高能源管理从业人员的综合素质，为我国“产能、用能、管能”提供坚实的人才保障。

据了解，现阶段，我国已经在北京市、天津市、山东省、河北省、陕西省开展能源管理师试点工作。能源管理师能力验证工作是经济转型、绿色发展、创新驱动的时代要求，其职业定义是从事企业能源管理工作的领导和专业管理人员，由企业负责能源管理的厂级领导和管理部门、生产单元(分厂或车间)负责节能工作和能源管理的技术负责人或专职工程师担(兼)任，是企业科技管理人才的重要组成部分。能源管理师应具有良好的职业素养，具备相应知识，掌握现代企业管理方法，精通企业能源管理工作。

能源管理师能力验证是指按照相关规定或标准，根据培养培训及考核验证规则，采取专业知识学习、能力素质考核、结果分析比对及验证等方式，对能源管理师的专业能力进行培养培训及验证的合格评定过程。

“节能减排，任重道远。”市场监管总局认研中心有关负责人表示，2020年，蓝天、碧水、净土三大保卫战已取得阶段性胜利，站在“十四五”开局新起点，如何以更高标准打好三大保卫战，巩固拓展取得的阶段性成果，需要每一位能源管理从业者身体力行地去支持、去参与，把节能和提高能效作为生态文明建设的重要内容，作为高质量发展的重要推动力，作为构建绿色低碳循环经济体系的重要组成部分，在新时代高质量发展的宏观格局下统筹推进。

据介绍，市场监管总局认研中心是国家市场监督管理总局直属正司局级事业单位，承担着认证认可及通过政策理论研究和科学研究提升从业人员能力水平的重要职责。市场监管总局认研中心作为我国的重要智库机构之一，在丰富从业人员专业知识体系的同时，致力于为企业和社会输送更多具备专业知识的劳动者。

目前，我国能源管理师能力验证工作的社会需求量较大，市场监管总局认研中心将为造就高素质、专业化的节能人才队伍持续发力，使其成为企业节能管理的专家，在落实节能措施、挖掘节能潜力、提高节能管理水平和能源利用效率等方面发挥重要作用，为我国尽早实现“双碳”目标作出应有贡献。

(责编：赵竹青、陈键)