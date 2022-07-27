新华社北京7月26日电（记者赵文君）市场监管总局近日发布新修订的强制性国家标准《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》，将于2023年8月1日正式实施。这一标准将全面提高电子产品设计、生产、检测认证、销售、使用等各环节安全保障水平，守牢安全底线。

这是记者26日从市场监管总局获悉的。市场监管总局标准技术管理司一级巡视员国焕新介绍，新国标基于原有的两项强制性国家标准进行整合修订，涵盖了音频、视频、信息技术和通信技术设备的所有产品，全面考虑了各类电子产品在使用过程中可能出现的电击、着火、过热、声光辐射等方面的危险来源，并提出相应的防护要求与试验方法。

近年来无线充电功能使用广泛，消费者可能会将钥匙、硬币等金属物品放置于无线充电器上，无线充电器通过能量传输可能会让金属物品产生高温并带来灼伤、着火等危险。对此，新国标明确要求无线充电器需要具备识别金属异物的功能，并及时停止对异物进行能量传输。

随着电子设备多媒体功能的普及，头戴式耳机、蓝牙耳机等产品深受消费者青睐。新国标提出了安全要求，要求耳机音量在一定时间内累计超过规定限值以上时，电子产品应该给出警告并要求使用者确认，在不确认的情况下则自动降低到安全音量。

对于采用可充电电池供电的便携式电子产品，新国标重点考虑电池安全问题，规定了电池过充电保护、温度保护、外壳防火、跌落防护等安全要求。

据介绍，市场监管总局将会同有关部门跟踪新国标的实施情况，指导电子产品CCC指定认证机构和实验室按照新国标要求加强认证检测能力建设。

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