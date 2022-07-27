新华社上海7月26日电（记者周蕊）记者从26日举行的《上海市扶持个体工商户健康发展的若干政策措施》新闻通气会上了解到，上海多部门“联手”创新，针对个体工商户在租金、税费、社保、融资、登记等方面的“痛点”“堵点”，集中制定出台34条支持举措，惠及50万余个体工商户。

“个体工商户是国民经济的‘毛细血管’，也是城市的‘烟火气’，上海有50.77万个体工商户，占全市市场主体总量的15.7%。”上海市市场监管局副局长陈彦峰说，一系列措施包括降低生产经营成本、强化服务保障、加强金融扶持力度以及优化营商环境四个方面，部分措施是结合个体工商户发展实际而制定的个性化新举措，其他的不少则是在原有政策上作了进一步深化和细化，或将适用范围延伸至个体工商户，或延长优惠政策时限，提升个体工商户获得感。

“前期调研发现，个体工商户在取得营业执照时需要经营场所，但是遇到了‘房租贵’的问题。”陈彦峰说，针对个体工商户的“痛点”，市场监管部门进一步放宽个体工商户住所登记必须为商业用房的限制，充分调动街镇场地资源，依托党群服务中心、“邻里汇”等社区功能性载体设立集中登记疏导点，帮助社区服务个体工商户就近免费使用入驻。

记者在黄浦区打浦桥街道社区生活服务中心看到，这里为磨剪刀、衣服织补、修鞋等个体工商户免费提供了近400平方米的空间。得益于新政策，手艺人们近期陆续开始办理注册业务。

从事修锁服务的袁民春说，修锁业务利润低，难以负担商业用房的店租成本，此前街道提供的免费场所又不符合注册条件，“这次拿到执照后，感觉工作更加正规了。”

上海此次还推出了一系列惠企纾困政策。比如，在降低生产经营成本方面，个体工商户可享受税收优惠、缓缴社保稳岗安岗、房租减免、水电气及相关收费减免等福利。

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