向定杰

贵安新区是我国批复设立的第八个国家级新区，处于贵州省贵阳市和安顺市之间。自建区以来，立足气候、电力、地形地貌等优势，贵安新区把大数据产业作为后发赶超的路径，已成为贵州发展数字经济的主战场、主阵地之一。

记者近日调研发现，按照高端化、绿色化、集约化发展要求，当地正重点培育数据中心、智能制造、数据应用三大千亿级产业集群，不断抓实数字产业链条，奋力在实施数字经济战略上抢新机。

数据中心集聚，夯实“算力底座”

当前，数据中心正愈发受到关注。而贵安新区早在十年前，就开始建设三大电信运营商的数据中心。

全球超大型数据中心集聚最多的地区之一、中国南方数据中心示范基地……因建设绿色节能低碳的数据中心走在全国前列，贵安新区拥有亮丽名片。

位于金马大道旁的华为云贵安数据中心项目规划总投资80亿元，总用地面积1521亩，全部建成后可容纳100万台服务器。据介绍，该数据中心依托当地有利的气候、能源、环境等优势，积极践行绿色理念和应用智能技术，能效比PUE值仅为1.12，可节省大量电力，有效减少碳排放，处于业界领先水平。

据了解，目前贵安新区已陆续建成华为、腾讯、苹果以及联通、电信、移动等7个大型数据中心，累计完成投资逾百亿元。

为抓住“东数西算”的机遇，贵安新区还在引进更多的数据中心项目落地，推动既有项目改扩建，计划到2025年形成400万台服务器规模。

在中国移动（贵阳）数据中心园区，负责中心动力计划建设的业务主管桂智彪说：“我们的三期工程正规划在建，预计将投入9亿元左右，增加7000多个机架。我们还打算把原本的仓储中心快速改造成机房，以部署更多的服务器，满足客户需要。”

智能制造升级，重塑产业形态

“2018年，贵安新区生产手机3131.8万台，产量占贵州省的26.1%，生产浪潮服务器8.5万台。”在贵安新区的宣传片中，曾提到这样一组数据。

从引进富士康第四代绿色产业园落户，主打电子信息制造，到近年来抢滩布局高端装备制造、新能源、新材料等主导产业，开工建设宁德时代贵州新能源动力及储能电池生产制造基地、恒力（贵阳）产业园等一批重大项目，贵安新区的产业形态日趋丰富。

自2014年经招商入驻贵安新区高端装备制造产业园以来，东江科技有限公司一步步发展壮大。在公司车间，记者看到，数控机床、自动打孔机等设备有条不紊地运转，微矩形电连接器、新能源电连接器等产品不断成型。

公司总经理张俊说，起初团队做好了3年不挣钱的吃苦准备，沉下心来搞研发，目前已向市场推出了11个系列的自主研发产品，获得19项专利，也因此被评为贵州省“专精特新”中小企业。

而在龙山工业园内的贵州云上鲲鹏科技有限公司生产车间，两条生产线上设备高速运转，一台台“贵州造”服务器和台式机组装下线。生产中心总监邓顺辉说，目前“贵州鲲鹏计算产业联盟”已经拥有30余家成员单位，产业链覆盖整机制造、操作系统、数据库等。

数据应用深化，释放要素价值

2019年10月，贵州作出贵阳贵安融合发展的决策部署，明确将贵安新区整体委托给贵阳管理。这不单是行政版图上的重构和再造，也是优势资源的互补。

去年12月，选址在贵安新区的贵阳大数据科创城开启规划建设。这一平台被寄予厚望，未来将成为贵州的数字产业和人才集聚区、数字场景应用示范区和生态文明展示区。

“贵安新区是黔中经济区的核心区，而贵阳大数据科创城又处在贵安新区的核心区。”贵阳大数据科创城现场工作专班综合组组长郎伟说，在规划总面积约54平方公里的范围内，发展的氛围正如火如荼。

他介绍，科创城今年力争引进大数据企业400家，实现营业收入30亿元。到2025年，将引进培育大数据及关联企业3000家，聚集软件及相关人才10万人。今年以来，贵安新区组建专班，边建设、边装修、边招商，截至目前，已签约企业218家、累计注册企业183家。

“贵阳大数据科创城建设在省委、省政府的高位推动下，高标准、高起点、高效率推进。”贵安新区管委会副主任毛胤强表示，不到半年时间，科创城已轮廓初现，未来也将成为贵州大数据产业发展的核心载体。

(责编：王震、陈键)