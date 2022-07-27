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1至5月高技术制造业实际使用外资同比增32.9%

张辛欣
2022年07月27日08:43 | 来源：新华社
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原标题：1至5月高技术制造业实际使用外资同比增32.9%

工信部规划司副司长姚珺26日表示，今年1至5月，我国高技术制造业实际使用外资同比增长32.9%，制造业是外商投资的重点领域。

姚珺是在26日工信部举行的“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会上作出上述表述的。

他说，党的十八大以来，我国不断缩减外商投资的准入限制，推动一般制造业领域全面开放，越来越多外资主动投向先进制造、高新技术、节能环保等领域。

对于社会关注的产业链转移话题，他表示，产业链转移是全球化和市场机制发挥作用的结果。虽然一些外资企业加速多元化布局，但总体来看，外商对华投资步伐并没有放慢。

“下一步，我们将扩大制造业高水平开放，积极营造公平竞争的市场化、法治化、国际化营商环境。”他说，一是支持外资加大在华投资，鼓励外资投向先进制造、高新技术等领域，运用部省联动服务保障机制，全力支持重点外资项目加快落地。二是鼓励国内企业加强国际合作，做优做精一批国际产能和装备制造合作项目，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。三是推动构建制造业合作伙伴关系，为制造业开放合作搭建交流平台。

新华社北京7月26日电

(责编：王震、陈键)

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