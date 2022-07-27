原标题：「华润」荣膺2022年《中国500最具价值品牌》第八位

7月26日，由世界品牌实验室(World Brand Lab)主办的“2022年(第十九届)世界品牌大会”在北京举行，会上发布了2022年《中国500最具价值品牌》榜单。“华润”以4086.29亿元的品牌价值名列第八位，相比2021年（3559.61亿元，名列第十）进一步提升，已迈进世界级品牌阵营。同时，集团旗下雪花、东阿阿胶、江中等品牌也成功入围榜单，分别位列第28、260、266位。

《中国500最具价值品牌》榜单由世界领先的独立品牌评估及行销策略咨询机构——世界品牌实验室发布。该榜单基于财务数据、品牌强度和消费者行为分析三个指标考察品牌价值，采用“收益现值法”对品牌价值进行测评。

世界品牌实验室的研究成果已经成为许多企业并购过程中无形资产评估的重要依据，入选2022年《中国500最具价值品牌》第八位彰显了“华润”品牌的强大影响力，“华润”品牌价值的量化也为“华润”商标品牌及字号保护工作打下了更加坚实的基础。

世界品牌实验室学术委员会主席、牛津大学营销学荣誉教授斯蒂芬·沃格表示：“品牌是一个国家的形象，我希望世界上更多的人能够通过中国品牌了解中国的故事。在过去的17年中，我目睹了中国品牌的快速成长，有的已经具有强大的世界影响力，这些品牌包括国家电网、海尔、中化、华润、中国南方电网、中国华电、五粮液、青岛啤酒等。”

(责编：曹淼、李源)