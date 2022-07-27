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快手杨远熙：平等普惠，跨境直播电商助力数字经济

2022年07月27日11:04 | 来源：中国新闻网
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原标题：快手杨远熙：平等普惠，跨境直播电商助力数字经济

　　2022年7月26日，中国服务贸易协会、洋浦经济开发区管理委员会在海口共同举办“全球跨境电商零售进口论坛”，邀请政府主管部门领导、国际组织负责人、领军企业代表等嘉宾共同探讨跨境电商零售进口，挖掘市场新机遇。本次论坛中，快手联合创始人杨远熙受邀出席，并围绕跨境直播电商与数字经济展开主题演讲。

　　杨远熙表示：“数字经济逐渐成为拉动经济增长的重要引擎，在数字经济的总体格局之下，以快手等为代表的直播电商企业通过数字经济新模式、新理念、新业态，对扩大消费带动就业、深度融合实体经济、助力国内国际双循环具有重要意义。”

　　据悉，伴随中国贸易实力的综合提升，跨境电商也享受了更多的政策利好。此前财政部等8部门优化调整了跨境电子商务零售进口商品清单，有利于促进跨境电子商务业态健康发展，丰富了国内市场供给。

　　直播电商作为跨境电商的新兴方式，近年来的增长趋势同样持续向好，相关数据显示，2021年直播电商规模接近2万亿元。杨远熙表示：“直播电商是跨境电商的新业态、新模式，也是新风口。快手从创立之初一直秉承‘平等普惠’理念，把流量分给普通人，让更多商家通过直播、短视频、图文等多种内容展示方式向消费者推荐商品，引导消费者购物。”

　　据介绍，快手作为直播电商的头部企业，其2021年电商交易总额已达6800亿元，而在跨境电商方面，快手电商主要开展业务为跨境电商零售进口业务。据杨远熙介绍，2021年5月快手电商正式上线跨境业务，平台给予了多样扶持政策，帮助平台内百余家商家快速成长，充实平台内跨境品牌商品种类。快手跨境电商在全国建立合作的保税仓覆盖华北、华东、华南、华中、西南五个大区，目前平台已引入近千种品牌商品。

　　虽然跨境电商在政策利好的环境下取得了喜人成绩，但同样在机遇面前存在不小的挑战。涉及仓储、物流、支付、数据等全球电子商务基础设施布局等方面，比如跨境电商物流效率低成本高、支付结算成本高、退换货与维修保养困难、数据跨境流动存在障碍等具体问题。

　　面对跨境电商行业的挑战，杨远熙在会上分享了“鼓励创新、完善机制、开放共赢、合作互信”四点应对策略，强调要通过多路径巩固跨境电商板块稳定性，进一步拉动内需引擎，在更多政策支持、智力支持、人才支持、资金支持等利好条件下，共同构建良好的跨境电商生态。

　　目前，国际大环境处于百年未有之大变局之中，存在疫情、国际货币通胀、气候变化等诸多不确定性因素。但在这个背景之下，数字经济依然取得了较大发展，逐渐成为拉动国内经济增长的重要引擎。杨远熙表示：“数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显，逐渐呈现数字产业化及产业数字化等趋势。未来，快手等电商平台将持续发挥融合作用，助力数字经济发展，深入融合实体经济，为建设数字中国贡献力量。”

(责编：董童、李源)

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