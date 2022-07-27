一箭6星！力箭一号运载火箭首飞成功
2022年07月27日12:58 | 来源：新华网
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新华社酒泉7月27日电（杨晓敏、郑伟杰）7月27日12时12分，力箭一号运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功首飞，并顺利将空间新技术试验卫星、轨道大气密度探测试验卫星、低轨道量子密钥分发试验卫星、电磁组装试验双星和南粤科学星6颗卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
力箭一号运载火箭是中国科学院自主研制的一型固体运载火箭，其搭载发射的6颗卫星用于开展空间探测、大气密度探测等相关技术验证及试验应用。
(责编：宋心蕊、白宇)
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