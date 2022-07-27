7月27日，沃尔玛中国总裁及首席执行官、中国连锁经营协会副会长朱晓静在出席由中国连锁经营协会举办的“2022中国国际零售创新大会”。

沃尔玛中国总裁及首席执行官、中国连锁经营协会副会长朱晓静发表主题演讲。（受访者供图）

“过去的一年，外部环境的不确定性越来越强，新的零售调整周期也越来越凸显。在今天这样一个背景下，我们更需要回归零售的商业本质，在强烈的不确定性中，通过打造强运营组织，在全渠道更加深耕、服务好我们的顾客和会员。零售企业要在周期调整中胜出，致胜的核心能力，在不同阶段其实是不同的。”在发表《在不确定性中，回归零售的商业本质》主题演讲时，朱晓静如是说。

朱晓静表示，中国的社会消费品零售总额近30年来有超过40倍增长，零售行业几乎每10到15年就出现一次大的周期调整。零售企业要在周期调整中胜出，致胜的核心能力，在不同阶段其实是不同的。在这样的周期里，致胜的核心能力是回归零售的基本功，即通过提升商品力，提升供应链整体效率，为顾客持续地创造价值。这就是我们所说的回归零售的商业本质。

她认为，在如今的语境下，回归商业本质绝对不是简单地回到老路上。当前，零售的基本功一定要通过数字化来赋能、加持与放大，从而大幅提升管理和运营效率，使组织成为强运营组织。“在今天的零售行业，数字化也许不是成功的充分条件，但确实是成功的必要条件。过去两年，沃尔玛包括数字化建设在内的所有工作，都是围绕‘打造差异化的商品力，打造极致的供应链整体效率，打造以顾客和会员为中心的强运营组织’为核心而展开的。”

同时，朱晓静还提出，在零售行业规模大、节奏快的复杂日常当中，用强运营组织每一天都持续把事情全方位做强、做好，这本身就是一条难而正确的路。而现在，沃尔玛还面临几个外部挑战，即宏观经济和消费持续波动，复苏需要时间；全球大事件频发，不确定性在加剧；通货通胀和竞争趋于理性，各类商家都在摸索可持续盈利的模式。

“我们在中国深耕了26年，不仅建立了一系列覆盖海内外，涵盖多温层、冷链、常温品的供应链网络，而且和许多供应商通力合作，累积了大量经受考验的应对方案。同时，还通过数字化赋能，提升了仓配效率、降低了成本、简化了门店的工作。有了这些强运营的举措，我们才能在同一时间完成复杂的工作。今天，在各地打造国际消费中心城市的过程中，特别是稳住经济大盘、激发消费活力的过程中，我们建议各地应该首先大力发展供应链。要共享各行业发展的机遇，必须下决心做好对供应链的投入。”朱晓静强调。

她还介绍，这几年，沃尔玛中国在电商和全渠道方面，持续投入、持续发力。公司不刻意追求线上渠道的规模增长，要做的是确保用全渠道的体验，来全方面满足顾客和会员的需求。毕竟线上的发展在给消费者带来便利的同时，也给企业带来了盈利的巨大挑战。所以一直强调线上线下的一体化发展，强调线上渠道盈利的可持续增长。沃尔玛店仓一体的模式，对于顾客的体验、拉新和留存方面具备结构性优势，通过不断地提升全渠道消费的粘性，拓宽顾客线上消费的品类，优化营销费用的投入，提升拣货效率，以及与合作伙伴协同共同提升最后一公里的效率，通过这些抓手，公司两个业态的线上业务，今天都处于健康盈利状态。

“我们坚定地认为，持续打造零售的基本功、数字化赋能，为顾客不断创造价值，是我们坚持要走的难而正确的路。这条路之所以难，其实不在于想到，而在于做到，并且是持续做到，面对每一位顾客、每一位会员、每一个订单时去做到。实现差异化的商品力，极致的整体供应链效率，以顾客和会员为中心的强运营组织，就蕴含在每一天、每一件平凡的小事当中。”朱晓静说。

(责编：董童、李源)