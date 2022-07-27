据交银租赁官方消息，近年来，该公司充分发挥上海“主场优势”，扎根上海、立足全国、辐射全球，聚焦租赁本源，发挥专业优势，为上海经济社会发展和“五个中心”建设，特别是航运中心建设持续贡献积极力量。

抢抓机遇，积极实践，将国际影响转化强大动能。交银租赁相关负责人介绍，该公司航运租赁业务起步早、发展快，市场地位和国际影响力高，拥有国内金融租赁公司最大的商船队规模，截至6月末，公司航运资产1024亿元，船队包括集装箱、油轮、散货船、气体船、化工船、工程船等多种船型，客户广泛涉及国际顶级航运公司、船东和货主企业，与全球班轮业前五大客户均实现业务深度合作。

该负责人表示，在发展过程中，公司始终高度重视机遇，抓住机遇，用好机遇，主动作为，变发展机遇为发展动能，并最终转化为发展成果。尤其是在支持和服务上海航运中心建设方面，交银租赁精准发力，以租赁产品和服务撬动全球航运资源配置。一是主动参与国际市场竞争和行业规则制定，积极助力上海航运产业导入和配套完善，通过产品创新引导提供多元化路径选择，通过持续努力吸引国际资本关注和青睐上海，带动更多航运金融、航运保险、航运交易等高端航运服务在上海落地。二是依托交通银行在沪的总部优势，切实强化集团联动，发挥专业优势，为上海各航运企业参与全球产业链供应链格局变革，提供金融力量。目前集装箱租赁业务已落地投放金近1.5亿美元，集装箱也用在中远海运集运国际航线上，帮助企业保障集装箱箱源充足，助力全球物流供应链畅通稳定。三是发挥“融资+融物”特色优势，积极助力民族高端船舶制造业发展、建设“国之重器”，为“国货国运”“国轮国造”提供租赁解决方案。2013年以来，公司已与中国船舶集团旗下的江南船厂、沪东船厂及外高桥船厂等在沪船厂订造船舶金额达23亿美元，积极助力上海船舶制造“走出去”。

深化合作，改革创新，支持上海国际航空港建设。交银租赁积极融入上海自贸区，着力改革创新，深化多层次合作，以更大力度谋划和推进上海国际航运中心建设实现高质量发展。公司充分利用上海市和自贸区政策优势，积极开展业务创新，在区内落地多项“首单”业务，持续开展多元化、多层次业务创新，目前在上海自贸区出租飞机40架，所开创的业务模式为行业发展和自贸区建设提供了范例。

“未来，公司将继续强化政治引领，发挥好上海主场优势，更好地融入上海经济社会发展，助力上海加快建设‘五个中心’特别是航运中心建设，为上海提升城市能级和核心竞争力作出更大贡献。“该负责人表示。

(责编：董童、李源)