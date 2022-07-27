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蒙牛成为中国青少年足球联赛高级合作伙伴

2022年07月27日18:00 | 来源：人民网
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人民网北京7月27日电 （记者杜燕飞）蒙牛集团与中国足球协会26日在京签署战略合作协议。根据协议，蒙牛将成为中国青少年足球联赛高级合作伙伴，双方将发挥各自优势，在品牌赛事、公益行动等方面进行合作，共同促进“体教融合”，推进中国青少年足球事业发展。

签约仪式现场。主办方供图

在签约仪式上，中国足协副主席高洪波表示，优质的乳制品有助于青少年的健康成长，良好的品牌合作有利于青少年体育赛事的成功举办。蒙牛集团成为中国青少年足球联赛高级合作伙伴，将为中国青少年足球事业再添新动力。

蒙牛集团党委副书记、执行总裁，蒙牛公益基金会理事长李鹏程表示，蒙牛将发挥品牌和资源优势，在品牌赛事、公益行动等方面赋能，为中国足球的未来加油。

据了解，中国青少年足球联赛由教育部、体育总局联合指导，中国足协主办，是我国覆盖面最广、参与人数最多、竞技水平最高、社会影响力最大的青少年足球顶级赛事。联赛参与的代表队及俱乐部总数预计超1.5万支，参与运动员超40万人。该联赛对发现、选拔青少年足球人才，为各年龄段国家队输送优秀队员，将起到重要作用。

(责编：杨曦、吕骞)

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