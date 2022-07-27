本报记者 刘新吾

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为帮助毕业生顺利就业，西南大学多措并举：将工作做在前头，在平时就注重提高学生综合素养，完善帮扶机制，加强就业引导；积极走访联系就业单位，了解岗位需求，推荐学生应聘；引导学生转变观念、调整预期，并提供求职经验分享、简历优化等指导和服务，帮助学生找到合适的工作。

绿树掩映，花木葱茏，位于重庆北碚区的西南大学已放暑假，可经济管理学院党委副书记田丽却闲不下来，她牵挂着就业台账里的十几名同学。

田丽为学院每名硕士毕业生建立就业台账，掌握准备延迟就业和有意愿但没签约的同学的动态情况，常和他们谈话沟通，出谋划策。

手机铃声响起，田丽立即接听，“好！恭喜，恭喜！”“这个公司不错，好好干！”说罢，她滑动鼠标，在台账上注明，这名学生已成功找到工作。这是让她感到最开心的事情。

在西南大学，一大批像田丽这样的老师积极关心学生就业，助力他们走上合适的工作岗位。

提高学生综合素养

增强学生竞争实力

毕业后、工作前，王磊拿着一摞优秀毕业生、优秀学生干部等荣誉证书回到家乡，父母露出欣慰的笑容。

7年前，这个农村娃考入西南大学植物保护专业。由于父母务工收入低，还有妹妹需要抚养，家庭经济拮据，王磊高三时才摸过电脑。第一次来到大城市，王磊少言寡语，遇到人总是怯怯的。拿到学生会的报名表，他填写技能一栏时抓耳挠腮——“发现自己没有半点技能。”王磊摊手笑道。

不过，学校为王磊提供了广阔的舞台。在老师们的关心和鼓励下，王磊很快融入校园生活。他学会了熟练使用电脑和编程；成为了年级长，帮助辅导员做一些行政工作；参加了学院的演讲比赛，锻炼了口才……

几年下来，王磊变得阳光自信、开朗健谈。大四那年，他以优秀成绩顺利保送本校研究生，继续深造。本来在毕业后也有不少其他不错的工作选择，王磊却选择成为大学生西部计划志愿者，到新疆生产建设兵团挥洒汗水。

“就业工作不只是毕业时的工作，我们也抓在平时。”西南大学招生就业处干部向本科说，学校注重提高学生综合素养，增强其就业竞争实力。

对于王磊这样的困难学生，学校完善帮扶机制，建立帮扶名册，予以特别关心，解除他们的后顾之忧。学校还优先向他们提供勤工俭学岗位，提供物质保障。王磊在学校图书馆等处做兼职，缓解了家庭经济负担。

7年的学习生涯让王磊明确了人生的目标。前不久，他已奔赴大西北。“只要能适应那边的生活，我就留下来。”他说。

联系对接就业单位

多种渠道拓展岗位

增强学生能力“强内功”，开拓就业渠道“添外力”。

牟金梅是西南大学文学院汉语言文字学硕士毕业生。在老师的引导下，她早早确立了当老师的职业规划。求职初期，牟金梅面试了重庆一、三、八中学等几所高中，可惜都在最后一轮面试中失利。

正感到为难之际，学院送来“大礼包”——学院领导访问就业单位拓展岗位，与西南大学附属小学建立合作关系，推荐牟金梅参加应聘。经过竞争，她成功签约，成为一名小学语文老师。

西南大学实施“走访拓岗促就业专项行动”，学校领导带头走访对接企事业单位，“推销”学生，还发挥校友优势，为学生提供更多就业机会。

“我们走访就业单位，主要目的是加强沟通、互通有无，但学生求职严格遵守应聘程序。”向本科说，以前从没有学生应聘过四川一家白酒企业。通过走访，学校得知对方需要一些特定专业的学生，便推荐学生应聘，最终成功签约。

学校牵头，学院落实。学校把就业工作纳入学院绩效考核，督促各个学院（部）和职能部门跟进，教职员工广泛参与，全员联动促进毕业生就业。

学校还推动四川、云南、海南等11个省份将西南大学纳入选调生定向招录高校，引导学生扎根基层。今年，选调生人数比去年增加1倍。同时，与学校所在区党委政府联合开展“千人千岗就业见习助力乡村振兴”专项行动和大学生创业计划，扩充就业机会。

促进就业，技术力量不可或缺。学校推进“AI智能云就业服务平台”建设，精准推送就业岗位。“比如某个四川籍同学希望回家乡工作，我们系统会优先推送四川的招聘信息。”向本科介绍。

引导调整观念预期

悉心提供求职服务

除了增加就业岗位，帮助学生转变就业观念、理性调整就业预期也很重要。

“如果重来一次，我肯定会更广泛地尝试不同岗位，找到适合自己的工作机会。”毕业前，毕业生梁静正在宿舍收拾书本，准备离校，看着师弟师妹们抱着求职辅导书进入图书馆，仿佛看到了去年的自己。

梁静是西南大学金融专业硕士毕业生，当公务员或者进银行工作一直是她的求职目标。在学院老师推荐下，梁静来到农业银行重庆分行实习。办公大楼高大雄伟，办公室干净整洁，让她心生向往。

2021年秋招，农行重庆分行只招15人，区县支行招聘较多，可梁静却坚持选择申请分行。没多久，现实给她泼来冷水——网上申请没通过。

尽管遭遇挫折，梁静没有气馁，每天两点一线，认真准备公务员考试。不少企业到校举办宣讲会，尽管学院老师时常提醒她参加，但梁静不以为意，基本没去过。

失败接踵而来，直至春招，梁静仍然没有落实工作。她开始着急，愁容挂在脸上，一度想推迟就业。田丽看在眼里，找她谈心，精心“把脉”——“失败了不要紧，要好好总结经验，打开思路，不要只盯着一种工作机会。”

不只是梁静，田丽还召集十几个经历相似的学生开会交流，劝说他们转变就业观念，扩大应聘视野，“企业那么多，待遇也不错，去试试！”

一边转变学生观念，一边悉心服务指导。田丽点对点分享招聘信息，请往届毕业生回来分享就业心得，帮学生们精心优化简历，指导他们完善自我介绍……

在根据实际情况理性调整就业预期后，梁静发现找工作并没有那么难，之后更是成功签约了四川宜宾的一家再生资源企业。“虽然离家远了点，但每月收入有8000多元，而且行业前景不错！”接到入职通知电话，梁静脸上浮现出久违的笑容。

近年来，西南大学千方百计落实好毕业生就业这件民生实事，通过举办讲座、单独辅导等多种方式，引导学生转变就业观念，理性调整就业预期，帮助一批学生找到了合适的工作。

走上工作岗位后，梁静兴奋地掏出手机向田丽老师报告新生活。“之后办就业分享会，可以找我现身说法。我想为师弟师妹们提供一些经验，帮助他们打开求职眼界和思路！”她说道。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 13 版）

(责编：曹淼、李源)