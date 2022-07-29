人民网北京7月29日电 （记者王连香）“我国汽车行业将加大国际低碳研究合作，为建设清洁美丽世界贡献中国智慧、中国方案、中国力量。”中国汽车技术研究中心党委委员、副总经理吴志新在日前召开的2022中国汽车低碳行动研讨会上指出，目前，中汽中心已建立了本土化的汽车生命周期碳排放研究体系，形成汽车碳排放核算方法学、数据库、模型、核算工具OBS、软件平台，支撑汽车行业绿色低碳转型。

吴志新介绍，今年“中国汽车低碳行动计划”将全面核算并公示中国所有在售车型生命周期碳排放数据。截至目前，共披露了1.5万余款车型全生命周期碳排放，涵盖销量规模上亿辆。

“我国汽车消费仍存在巨大增长潜力，随着汽车保有量的快速攀升，汽车领域的碳排放也将快速增长，汽车产业的低碳发展关乎我国‘双碳’目标的实现。中国汽车低碳行动计划核算并公示了我国汽车产品全生命周期碳排放量，并分析不同减排措施及其减排效益，为我国汽车产业制定低碳发展战略及加速低碳转型提供了重要支撑。”中国消费品质量安全促进会副理事长王昆介绍。

中国环境科学研究院环境基准与风险评估国家重点实验室主任吴丰昌指出，汽车行业“双碳”目标的实现涉及到多方面工作，将在经济、能源、技术、政策体系带来深刻的影响和挑战。因此，汽车行业减排工作不仅要注重原材料供应端、生产端的减排，也要注重低碳排放汽车研发、制造、汽车使用环节的减排，在充分发挥制度体系的引领及倒逼作用的同时，构建全链路减碳行动，促使产业升级。

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