原标题：中国农业品牌大会发布报告：8.3万品牌农产品商家入驻阿里

7月27日，2022中国农业品牌创新发展大会在京召开。农业农村部市场与信息化司发布《中国农业品牌发展报告(2022)》(以下简称《报告》)，公布了对300个农产品区域公用品牌的跟踪研究成果，2021年在阿里平台实现销售额42.4亿元。

会上中国农大联合阿里研究院发布的《阿里电商培育农业品牌研究(2022)》显示，2021年阿里平台品牌农产品商家达8.3万，同比去年的6.4万家增长30%。会上，湖南省农业农村厅、湖北省恩施州、中国电信、阿里巴巴等做专题报告，交流农业品牌建设经验。“数实融合”助力品牌农业发展成为共识，“数字化从餐桌到土地”等趋势，受到重点关注。

品牌农产品消费呈四大趋势

销售额持续增长、溢价能力提升、复购率提高、线上销售主体地区分布趋于均衡，是《报告》得出的品牌农产品发展的四大趋势，。

农业农村部市场与信息化司司长唐珂介绍到，《报告》选取了300个农产品区域公用品牌在阿里平台的消费情况，由中国农大市场研究中心联合阿里研究院进行研究。

《报告》测算结果显示，这300款产品溢价能力明显提升。其中茶叶类，品牌溢价均高于50%，如安吉白茶、信阳毛尖品牌溢价约为85%和79%。同时，消费者在阿里平台的品牌农产品复购单量逐年增加至1518.9万单，对品牌农产品的优异品质，广大消费者“用脚投票”。

“数字化从餐桌到土地”，平谷大桃打通产供销全链路

“从发展趋势看，推动数字技术在农业品牌打造中的应用将成为农业品牌建设的重要任务，新一代信息技术的应用将为农业品牌建设插上‘数字翅膀’。”《报告》这样写到。

湖北省恩施州委常委、副州长王磊在交流中提到，恩施土豆含硒,口感好,具有软糯香绵等特点，在进入盒马鲜生的数字化渠道后，品牌溢价得到进一步提升。

阿里巴巴集团副总裁项煌妹在专题报告中，介绍了“热土计划”成果——平谷大桃的“产供销一体化”案例。从去年开始，平谷区携手阿里巴巴探索设计、渠道、品质“三个升级”新模式。通过阿里巴巴“桃醉平谷”区域公共品牌设计，淘宝平谷大桃营销专题页面，平谷大桃品牌美誉度进一步提升。

“推进农产品品牌建设，是提升农产品竞争力的必然选择。”项煌妹说到，阿里巴巴刚刚发布“热土计划2022”里多项举措是助力农业品牌建设。阿里将整合旗下10多个涉农业务的能力，推动农业数字化场景从消费端的“餐桌”走向更上游的“土地”。

“寻美”公益设计为巩固脱贫成果打开新思路

正如《报告》指出，“阿里巴巴积极参与农业农村部指导开展的‘脱贫地区品牌公益帮扶行动’” ，项煌妹在分享中具体讲述了阿里巴巴如何通过“寻找远方的美好”(简称“寻美”)公益设计行动，为乡亲们解决农产品包装设计问题。

2020年，90余位阿里设计师发起“寻美”公益项目，用业余时间走访脱贫县，帮助其进行区域公用品牌方案设计。目前已帮助陕西宜君、甘肃礼县等10多个县域完成设计，并吸引到全国1000多名社会设计师加入。

今年7月，青海省海东市平安区发布区域公用品牌。这个青海首份区级公用品牌方案，就是由阿里公益寻美设计组免费设计，涵盖公共品牌形象、县域吉祥物、县域旅游推广及文创、核心商品系列设计、柴火鸡餐饮品牌等多个应用场景，设计前后历时5个月。

项煌妹表示，我们不仅要帮老乡卖农产品，更要帮他们做自己的品牌，让老乡们真正富起来。阿里要用带着责任的温度的数字技术，助力农业品牌创新发展。

(责编：曹淼、李源)

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